Preetz: "Hertha kein Bayern-Jäger"

Michael Preetz sieht die Hertha nicht als Bayern-Jäger

Michael Preetz, Geschäftsführer Sport Hertha BSC, will nach dem gelungenen Bundesligastart mit drei Siegen in Folge keine allzu übertriebene Euphorie aufkommen lassen.

"Natürlich sind wir kein Bayern-Jäger. Das sind wir am vierten Spieltag, aber auf Sicht werden wir nicht die Mannschaft sein, die den Bayern in dieser Saison Paroli bieten kann", sagte Preetz in einem exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD" unmittelbar vor dem Gipfeltreffen bei Rekordmeister und Spitzenreiter Bayern München.

"Man muss das einordnen und sehen, was wir für eine Mannschaft haben. Wir sind lange noch nicht so weit, dass wir uns vor der Saison hinstellen können und sagen, Hertha BSC spielt um die internationalen Plätze mit", so Preetz.