Di María vor Flucht zu Chelsea?

Verstärkt Angel di Mariá bald Chelsea?

Plant Ángel di Mariá seinen Abgang aus Paris? Der Argentinier versteht sich wohl nicht mit Neu-Trainer Unai Emery. Jetzt soll der Flügelflitzer schon einen neuen Verein im Visier haben.

Wie der englische "Express" und spanische Medien übereinstimmend berichten, will ihn Chelsea an die Stamford Bridge locken. Demnach soll Antonio Conte ein großer Bewunderer des 72-fachen Nationalspielers sein und die Bemühungen derzeit forcieren. Dabei dürfte der 28-Jährige nicht die besten Erinnerungen an die Premier League haben. Bei seinem Intermezzo für Manchester United in der Saison 2014/15 konnte sich der Offensivspieler nicht nachhaltig durchsetzen. Nach nur einem Jahr kehrte der Außenstürmer der Insel wieder den Rücken.

Dennoch ist di María einem Transfer wohl nicht abgeneigt. Dem Argentinier wird ein schlechtes Verhältnis zum neuen PSG-Trainer Emery, der den französischen Abo-Meister in diesem Sommer übernommen hatte, nachgesagt. Fakt ist aber auch, dass der Flügelflitzer bisher in allen Ligaspielen zum Einsatz kam. Ob die PSG-Verantwortlichen also bereit sind ihren Spieler ziehen zu lassen, darf bezweifelt werden.

Im Sommer 2015 war di María für die stattliche Ablöse von 63 Millionen Euro in die Seine gewechselt. In der französischen Hauptstadt konnte sich der Ballkünstler auf Anhieb etablieren. An der Seite von Ibrahimović und Co. feierte di María in seiner Debüt-Saison die Meisterschaft und den Pokalsieg.