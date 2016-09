Tuchel: Trauen uns zu, gegen Real zu bestehen

Thomas Tuchel trifft zum ersten Mal in seiner Laufbahn in einem Pflichtspiel auf Real Madrid

Bundesligist Borussia Dortmund startet nach den furiosen letzten Ergebnissen mit großem Selbstvertrauen in das Champions-League-Gruppenspiel gegen Real Madrid am Dienstag.

Keeper Roman Bürki bestätigte auf der abschließenden Pressekonferenz, dass sich die Schwarz-Gelben nach der jüngsten Siegesserie viel vorgenommen haben gegen die Königlichen um Superstar Cristiano Ronaldo: "Wir haben sicher großes Selbstvertrauen und werden auch mit breiter Brust auftreten. Wir fühlen und sehr gut, haben einen Lauf und versuchen, den am Dienstag fortzusetzen", so der Schweizer Nationalspieler am Montagnachmittag.

Der Titelverteidiger aus der spanischen Primera División gilt zwar als Favorit in der Partie, dennoch blickt der BVB voller Zuversicht auf das Duell. Immerhin hat sich Real Madrid bislang in Dortmund immer sehr schwer getan: Von bisher fünf Spielen auf Dortmunder Geläuf haben die Hauptstädter noch keines gewinnen können. Die Vergangenheit soll aber keine Rolle mehr spielen: "Wir haben eigentlich noch gar nicht über die Spiele gesprochen, die einmal waren. Ich denke, dass ist auch gut so", meinte Roman Bürki.

Auch Dortmunds Trainer Thomas Tuchel schlägt vor dem zweiten Gruppenspiel ambitionierte Töne gegen den amtierenden Champions-League-Sieger an, sprach aber auch voller Respekt vom spanischen Kontrahenten: "Natürlich erkennen wir die Qualität von Real Madrid an. Es wird eine große Aufgabe werden, das zu verteidigen. Wir brauchen viel Fleiß, viel Hingabe und einen guten, strukturierten Ballbesitz. So werden wir es versuchen. Wir brauchen den gleichen Mut und die gleiche Überzeugung wie zuletzt in der Bundesliga und auch gegen Legia Warschau." Zum Auftakt hatte der BVB mit einem 6:0-Auswärtssieg in Polen für ein Schützenfest in der Königsklasse gesorgt.

Tuchel ergänzte: "Die Mannschaft strahlt im Moment eine große Energie aus. Jetzt geht es um den nächsten Schritt. Es wird im Stadion eine unglaubliche Atmosphäre herrschen gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Wir trauen uns allerdings zu, da zu bestehen und wollen eine Leistung bringen, die unsere Zuschauer begeistert."

"Stellen uns auf Cristiano in Topform ein"

Auf die mögliche Schwächeperiode von Reals Tormaschine und dem dreimaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo wollte Tuchel nicht en detail eingehen: "Cristiano ist einer der besten Fußballer der Welt und ein unglaublicher Gewinner. Wir stellen uns auf das beste Real Madrid ein, das es gibt. Wir stellen uns auf Cristiano in Topform ein und darauf bereiten wir uns vor."

Personell konnte Thomas Tuchel gute Nachrichten überbringen: So konnten auch die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Spieler wie Weltmeister André Schürrle, Ex-Barcelona-Spieler Marc Bartra oder Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang in vollem Umfang trainieren.