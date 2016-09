Wendell erstmals in die Seleção berufen

Erstmals in Brasiliens Nationalteam: Wendell

Wendell ist erstmals in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden. Der 23 Jahre alte Bayer-Linksverteidiger rückt als Ersatz des verletzten Marcelo von Real Madrid für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Bolivien (6. Oktober) und in Venezuela (11. Oktober) in die Seleção nach.

Wendell e Rafael Carioca convocados para a #SeleçãoBrasileira. Saiba mais >> https://t.co/cbWSgRtJ4Y pic.twitter.com/jFc0uW8Vbk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 26. September 2016

Neben Marcelo und dessen Klubkollegen Casemiro musste auch Flügelstürmer Douglas Costa von Bayern München mit einer Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel für den Eliminatorias-Doppelspieltag absagen. Als Nachrücker berief Nationaltrainer Tite zudem Taison von Schachtar Donezk sowie Rafael Carioca vom brasilianischen Erstligisten Atlético Mineiro.

Vor dem letzten Hinrundenspieltag belegt Brasilien auf dem Weg zur WM-Endrunde 2018 in Russland mit 15 Punkten Platz zwei hinter Spitzenreiter Uruguay (16 Zähler). Im Kampf um die vier Direkttickets und Platz fünf für den Umweg Playoffs hat die Seleção aber nur drei Zähler Vorsprung auf den Tabellensechsten Paraguay.