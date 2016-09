ÖFB-Kader gegen Wales und Serbien

Marcel Koller versammelt seinen Kader im Oktober für zwei richtungsweisende Partien

Österreichs Teamchef Marcel Koller hat am Dienstag seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Wien gegen Wales (6. Oktober, ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) und in Belgrad gegen Serbien (9. Oktober, ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) bekanntgegeben.

Marcel Koller hat dabei auf Änderungen gegenüber jenem Kader, der mit 2:1 auswärts gegen Georgien in die WM-Qualifikation für die Endrunde 2018 in Russland gestartet ist. Mit dabei ist somit auch Marc Janko. Der Basel-Legionär zog sich beim Auftaktspiel der Champions League des Schweizer Serienmeisters gegen Ludogorets Razgrad eine Muskelverletzung zu.

Der Teamchef steht mit den Baslern in Kontakt. Sie hoffen bereits Janko in der Königsklasse gegen Arsenal einsetzen zu können. Koller selbst misst dem anstehenden Liga-Wochenende mehr Bedeutung zu.

Rubin Okotie - der China-Legionär war zuletzt ebenfalls verletzt - schaffte es indes nicht einmal auf die Abrufliste. Dort ist dagegen der aktuelle Führende der Bundesliga-Torschützenliste Deni Alar zu finden. Der nunmehrige Treffergarant von Sturm Graz stand schon zu Rapid-Zeiten auf Abruf parat, hat aber ein Manko. "Er kennt uns nicht und wir haben zu wenig Zeit", begründete Koller die Entscheidung.

Aufgrund des dichten Terminplans und notwendiger Regenerationseinheiten bleiben effektiv "einundhalb Trainingseinheiten, um sich auf den Gegner vorzubereiten", so Koller. Daher muss auch Florian Klein rechtzeitig einrücken statt noch am Montag mit dem VfB Stuttgart in der 2. deutschen Bundesliga anzutreten: "Wir haben erstmals darauf beharren müssen".

