Klopp: "Pressing besser als jeder Spieler"

Jürgen Klopp hat von Roberto Firmino geschwärmt

Jürgen Klopp hat dem englischen Fernsehpublikum seine taktischen Leitmotive erklärt. Dabei verriet der jetzige Liverpool-Coach auch die beste Entscheidung seiner Karriere.

"Kein Spieler kann so gut sein wie eine Gegenpressing-Situation", erläuterte Klopp beim englischen TV-Sender "Sky". Besonders Roberto Firmino lobte der Ex-Dortmunder als zentrale Figur seiner Mannschaft: "Er ist ein Spieler, der an jeder offensiven und defensiven Aktion beteiligt ist. Er ist im Zentrum, weil er die physischen Fähigkeiten dafür hat und es die anstrengendste Aufgabe ist".

Mit Blick auf die eigenen Titelchancen in der Premier League blieb Klopp hingegen zurückhaltend. "Es gibt sieben, acht, neun Teams, die an der Spitze der Tabelle stehen wollen. Es ist definitiv die leistungsfähigste und engste Liga der Welt", so der Liverpool-Trainer.

"Erste Entscheidung war die Beste"

Angesprochen auf seinen Lieblingsspieler in England adelte der 49-Jährige überraschend David Silva zu seinem Favoriten: "Er ist ein wunderbarer Spieler mit herausragenden Fähigkeiten und einer tollen Einstellung. Auch wenn ich seinen Namen nicht so oft gehört habe bei dem großartigen Start von Manchester City in die Premiere League bin ich mir sicher, dass er einen großen Anteil daran hat."

Die sinnvollste Entschluss seiner Karriere liegt dagegen schon lange zurück. "Ich war ein sehr durchschnittlicher Spieler. Eine der besten Entscheidungen als Trainer war meine erste: Ich habe als Spieler aufgehört", verriet der gewohnt eloquente Fußballehrer, der mit Liverpool gut in die Saison gestartet ist. Nach sechs Spieltagen liegen die Reds in der Tabelle auf dem vierten Platz. Fünf Punkte trennen Klopp und Co. vom derzeitigen Spitzenreiter Manchester City.