Rummenigge: "Dortmund wird gewinnen"

Rummenigge traut dem BVB einiges zu und nimmt Ribéry in Schutz

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge traut Borussia Dortmund am Dienstagabend im Champions-League-Gruppenspiel gegen Real Madrid durchaus einen Erfolg zu. "Ich denke, Dortmund wird gewinnen. Sie haben schon in der Vergangenheit zu Hause gegen Real gewonnen", sagte Rummenigge vor dem Abflug der Bayern zum Spiel am Mittwoch bei Atlético Madrid.

"Real Madrid scheint noch nicht in Tritt zu sein. Sie haben die Champions League gewonnen, Ronaldo dazu noch die Europameisterschaft. Das spielt in den Hinterköpfen noch eine Rolle", führte Rummenigge weiter aus. Zudem seien die Südeuropäer am Anfang der Saison "noch etwas slow, etwas langsam".

Rummenigges Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Im heimischen Stadion hat der BVB noch nie gegen Real Madrid verloren. Die Bayern sind ihrerseits auf der Reise nach Madrid. Dort treffen sie auf Atlético.

Rummenigge vor dem Abflug nach Madrid: "Hatten einen guten Start gegen Rostov. Das gilt es morgen wieder unter Beweis zu stellen." #UCL pic.twitter.com/ZN0xNwWWgG — FC Bayern München (@FCBayern) 27. September 2016

Der Bayern-Boss nimmt Ribéry in Schutz

Was die Kritik an Franck Ribéry angeht, schloss sich Rummenigge Uli Hoeneß an. "Alle haben mit ihm gesprochen, Trainer, Mitspieler. Man darf da auch nicht überdrehen. Am Samstag die Geschichte war es nicht wert, das Thema so aufzubauschen."

Der 33 Jahre alte Franzose wisse, dass er zuletzt beim Supercup gegen Dortmund "einen Fehler gemacht hat. Das war ohne Frage nicht okay. Aber das am Samstag kann man als Wangenzwicker bezeichnen", ergänzte der 61-Jährige.