Wölfe feiern 20-jähriges Bundesliga-Jubiläum

Wolfburg spielt seit der Saison 97/98 in der Bundesliga

Der VfL Wolfsburg feiert am kommenden Samstag im Rahmen des Punktspiels gegen den FSV Mainz 05 sein 20-jähriges Jubiläum in der Bundesliga.

Mit einem Fan-Fest und einem anschließenden Fanmarsch wollen die Wölfe an ihre Aufstiegs-Helden aus der Saison 1996/97 erinnern. Der VfL hatte am 11. Juni 1997 mit einem 5:4 Heimspielsieg den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Damaliger Gegner: der FSV Mainz 05.

In den vergangenen Jahren haben die Niedersachsen in der Bundesliga beachtliche Erfolge gefeiert: Nach der Meisterschaft 2009 holten die Wölfe 2015 den DFB-Pokal und wurden im selben Jahr Vize hinter dem FC Bayern.