Adler: "Labbadia hat uns top eingestellt"

René Adler stellt sich vor seinen Ex-Coach

Nachdem Bruno Labbadia seinen Trainerposten beim HSV räumen musste und Markus Gisol übernommen hat, hat sich nun ein HSV-Profi zu Wort gemeldet und gibt dem Ex-Coach Rückendeckung.

Auf seiner Facebook-Seite lobte der Torwart der Hanseaten die Leistung Labbadias. "Vor knapp 18 Monaten ist Bruno Labbadia in der wohl schwierigsten Phase des Vereins angetreten und hat das fast Unmögliche möglich gemacht." Der 31-Jährige werde nie vergessen, wie die beiden sich nach dem Abpfiff der Relegationspartie in Karlsruhe erleichtert in den Armen lagen.

Schuld an der Misere sei definitiv nicht der 50-Jährige gewesen. "Er hat uns auf jedes Spiel top eingestellt. Wir als Mannschaft waren es, die in der letzten Zeit seinen Plan nicht umgesetzt haben", sagte Adler und fügte hinzu: "Und da nehme ich mich komplett mit in die Verantwortung." Der Keeper hatte gegen Freiburg mit seinem Patzer für die Niederlage des HSV gesorgt.

"Es war eine brutal intensive Zeit, die ich immer in guter Erinnerung behalten werde!", betonte der Torwart und bedankte sich beim kompletten Trainer-Team und seinem ehemaligen Coach. "Alles Gute für die Zukunft!"

Mit dem neuen Trainer, Markus Gisdol, müsse die Mannschaft jetzt gemeinsam alles für den sportlichen Erfolg des Vereins tun.