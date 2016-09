Hertha hofft auf Brooks-Rückkehr

Reicht es für Brooks bis zum Wochenende?

Seit zwei Wochen vermisst Hertha Innenverteidiger John Brooks. Aufgrund von Adduktoren-Problemen konnte er zuletzt nicht mitwirken. Doch nun soll er wieder ins Training einsteigen und bald wieder aktiv sein.

Zwei Mal kam der US-Amerikaner in dieser Spielzeit erst zum Einsatz. Seitdem plagen ihn Verletzungsprobleme. Zuletzt war er beim 2:0-Erfolg beim FC Ingolstadt aktiv. Coach Pál Dárdai musste reagieren und stellte den jungen Niklas Stark in die Abwehrzentrale.

Der Youngster erledigte seine Aufgabe gut, wackelte aber in der ein oder anderen Szene und war kürzlich an zwei Gegentoren beteiligt, als er Frankfurts Stürmer Alex Meier nicht halten konnte und dieser zum zwischenzeitlichen 2:1 traf sowie beim 3:3-Ausgleich von Eintracht-Verteidiger Michael Hector, der so den 3:3-Endstand erzielen konnte.

Dárdai hofft deshalb auf ein Comeback seines Abwehr-Routiniers. In der "B.Z." sagte er zu den Aussichten, ob Brooks am Wochenende gegen den HSV spielen kann: "Er soll am Dienstag ins Mannschafts-Training einsteigen. Dann werden wir sehen, ob es für Hamburg reicht."

Die Gründe für das Abwarten sind eindeutig: Der 23-Jährige soll ohne Schmerzen spielen, wurde deshalb zuletzt medizinisch intensiv versorgt. "Es geht darum zu sehen, ob er schmerzfrei ist", gab sein Coach zu Protokoll, dann wäre der Innenverteidiger für das Spiel am Samstag um 15:30 Uhr eine reelle Option.