Tschechien ohne Darida & Rosický gegen DFB

Tschechien muss ohne Darida auskommen

Die tschechische Nationalmannschaft muss beim bevorstehenden WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland ohne Mittelfeldspieler Vladimír Darida von Bundesligist Hertha BSC auskommen.

"Das ist ein schwerer Schlag", sagte Trainer Karel Jarolim in Prag. Der Berliner Darida war vor einer Woche am Knie operiert worden. Auch der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Tomáš Rosický fällt für die Partie am 8. Oktober in Hamburg verletzungsbedingt aus.

Jarolim benannte die ersten 19 Spieler für den Kader - darunter den 20 Jahre alten Stürmer Patrik Schick (Sampdoria Genua) sowie die beiden Mittelfeldspieler Milan Petržela (Viktoria Pilsen) und Tomáš Sivok (Bursaspor). Tschechien war in seinem ersten Spiel in der Gruppe C gegen Nordirland nicht über ein Remis hinausgekommen.

Noch schlafe er gut, sagte Jarolim der Agentur "CTK". "Aber umso länger ich die Leistung der Deutschen verfolge, umso mehr rege ich mich auf", räumte er ein. "Wir haben ihr Spiel gut studiert, aber die Frage ist, wie wir das auf dem Rasen umsetzen", sagte der 60-Jährige. Jarolim, Vater von Ex-HSV-Spieler David, hatte den Posten Anfang August von Pavel Vrba übernommen.