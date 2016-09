Gregoritsch beruft erstmals Zivotić

Nikola Zivotić empfahl sich in Altach für einen Platz im U21-Nationalteam

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat seinen Kader für die abschließenden EM-Qualifikationsspiele auswärts in Toftir gegen die Färöer am 7. Oktober und in St. Pölten gegen Deutschland am 11. Oktober (ab 18.00 Uhr im weltfussball-Liveticker) bekanntgegeben. Erstmals mit dabei ist Altach-Durchstarter Nikola Zivotić, der im Sommer von den Austria-Amateuren ins Ländle gewechselt ist.

Die Mannschaft von U21-Teamchef Gregoritsch liegt zwei Spieltage vor Schluss mit 19 Punkten hinter den erstplatzierten Deutschen (bisher mit 24 Zählern makellos) auf Rang zwei und damit auf Playoff-Kurs. Die neun Gruppensieger sind mit Gastgeber Polen direkt für die Endrunde qualifiziert. Die vier besten Zweitplatzierten spielen im Playoff die übrigen zwei Startplätze aus.

Österreich war bisher noch nie für eine U21-Europameisterschaft qualifiziert und könnte diesmal eine Premiere schaffen.

ÖFB U21-Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Färöer und Deutschland

Tor: Daniel Bachmann (Stoke City), Markus Kuster (SV Mattersburg), Alexander Schlager (Floridsdorfer AC)

Abwehr: Lukas Gugganig (SpVgg Greuther Fürth), Lukas Jäger (SCR Altach), Philipp Lienhart (Real Madrid), Christoph Martschinko (Austria Wien), Phillipp Mwene (1. FC Kaiserslautern), Ylli Sallahi (Karlsruher SC), Christian Schoissengeyr (Sturm Graz), David Stec (SKN St. Pölten), Patrick Wessely (Admira Wacker)

Mittelfeld: DOVEDAN Nikola (SCR Altach), GRILLITSCH Florian (SV Werder Bremen/GER), GRUBER Andreas (SK Sturm Graz), LAIMER Konrad (FC Red Bull Salzburg), MURG Thomas (SK Rapid Wien), SCHLAGER Xaver (FC Red Bull Salzburg), SERBEST Tarkan (FK Austria Wien), WYDRA Dominik (VfL Bochum/GER), ZIVOTIC Nikola (SCR Altach)

Sturm: FRIESENBICHLER Kevin (FK Austria Wien), KVASINA Marko (FK Austria Wien)

Auf Abruf: Paul Gartler (SK Rapid Wien), Osman Hadžikić (Austria Wien), Andreas Leitner (Admira Wacker); Christian Derflinger (SpVgg Greuther Fürth II), Florian Flecker (Kapfenberger SV 1919), Peter Michorl (LASK), Gerald Nutz (Wolfsberger AC), Stefan Perić (VfB Stuttgart II), Philipp Posch (Admira Wacker), Martin Rasner (1. FC Heidenheim), Marc-André Schmerböck (Sturm Graz), Florian Sittsam (SC Wiener Neustadt)

