Geheimplan: Wird Tuchel Zidane-Nachfolger?

Gibt Tuchel seine Kommandos bald auf Spanisch?

Aktuell sitzt Zinédine Zidane bei Real Madrid fest im Sattel. Für die Zeit nach Zidane könnte in der spanischen Hauptstadt aber ein deutscher Fußballlehrer favorisiert werden.

Laut Informationen der spanischen Zeitung "El País" hat die Madrider Führungsebene bereits einen Nachfolge-Plan für die Ära nach Zidane ausgearbeitet. Die Aufstellung, die alle perspektivisch infrage kommenden Übungsleiter beinhaltet, soll überraschend den Trainer des kommenden CL-Gegners Thomas Tuchel als Favoriten führen.

Besonders die hohe taktische Variabilität, die Borussia Dortmund momentan zelebriert, hat wohl den Ausschlag für den 43-jährigen Ex-Mainzer gegeben. Sicher ist aber: In nächster Zeit wird Tuchel nicht auf der Bank des königlichen Renommierklubs Platz nehmen. Der aktuelle Kontrakt in Dortmund ist noch bis 2018 datiert und momentan zweifelt wohl kaum jemand an einer weiteren Vertragsverlängerung.

Am Dienstag dürfen sich die Real-Verantwortlichen hautnah von den Qualitäten ihres Wunsch-Trainers überzeugen. Dann gastiert Real Madrid zum CL-Kracher im Signal Iduna Park (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker). Im Gegensatz zu den momentan kriselnden Spaniern dürften die Dortmunder Balljäger nach zuletzt vier Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen.