Werders Jóhannson: Rückkehr wird "schwer"

Aron Jóhannson bangt um seinen Startelfeinsatz

Werder Bremens US-Stürmer Aron Jóhannson steht nach seiner Roten Karte aufgrund eines sprachlichen Missverständnisses mit dem Schiedsrichter vor seinem Comeback. Die Rückkehr in die Startelf sei jedoch "schwer".

Aufgrund der Rotsperre für die Spiele gegen Mainz 05 und den VfL Wolfsburg verpasste Jóhannson beide Partien unter dem neuen Interimscoach Alexander Nouri. "Es ist schwer, in die erste Elf zu kommen", meinte der Stürmer deswegen. Denn Talent Ousman Manneh habe "zwei gute Spiele abgeliefert", so der US-Amerikaner, der unter Nouri generell einen "größeren Konkurrenkampf" in der Mannschaft sieht.

Nichtsdestotrotz habe er bereits "bewiesen, dass ich der Mannschaft helfen kann", so der 25-Jährige, der seinen neuen Trainer bei den Grün-Weißen für dessen Emotionalität lobte. "Er hat eine leidenschaftliche und aggressive Ansprache", erklärte er. In Sachen Trainerfrage wäre es zudem "am besten, wenn nach dem Darmstadt-Spiel nun Klarheit herrschte."

Am Samstag reist der SVW zu den Lilien nach Hessen, wo der zweite Dreier der Saison eingefahren werden soll. Dann könnte Jóhannson vielleicht wieder mitwirken. In Gladbach hatte sich der Angreifer am 3. Spieltag die Rote Karte abgeholt, weil er "a fucking handball!" gerufen, der Referee aber wohl "Fuck You" verstanden hatte. "Ich sollte wohl ganz schnell besser Deutsch lernen", resümmierte er nun.