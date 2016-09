Rapid reist ohne Murg nach Bilbao

Thomas Murg fällt erkrankt für die Reise ins Baskenland aus

Rapid muss im Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao in der Europa League am Donnerstag (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) auf Thomas Murg verzichten. Der Flügelspieler ist erkrankt und wird die Reise ins Baskenland nicht mitmachen. Der Isländer Arnór Ingvi Traustason steht Rapid-Trainer Mike Büskens nach überstandenem grippalen Infekt hingegen wieder zur Verfügung.

Weitere Ausfälle sind die Langzeitverletzten Matej Jelić und Philipp Schobesberger. Jelić könnte nach seinem im Juli erlittenen Muskelbündelriss im Oberschenkel bereits in der kommenden Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Mit einem Comeback von Schobesberger, der an einer Knorpelabsplitterung im rechten Knie laboriert, rechnet man bei Rapid ebenfalls noch in der Herbstsaison.

Der Rapid-Kader für das Auswärtsspiel in Bilbao:

Tor: Paul Gartler, Ján Novota, Richard Strebinger

Abwehr: Stephan Auer, Christopher Dibon, Maxmilian Hofmann, Mario Pavelic, Christoph Schösswendter, Thomas Schrammel, Maximilian Wöber

Mittelfeld: Kelvin Arase, Srđan Grahovac, Steffen Hofmann, Philipp Malicsek, Ivan Močinić, Louis Schaub, Stefan Schwab, Tamás Szántó, Arnór Ingvi Traustason

Angriff: Maximilian Entrup, Joelinton, Giorgi Kvilitaia

apa/red