Kloppos Reds knacken 121 Jahre alten Rekord

Gewohntes Bild in diesen Tagen: die Liverpooler beim Torjubel

Der FC Liverpool unter dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp überzeugt in der bisherigen Saison mit tollem Offensivfußball. Nun knackten die Reds einen uralten Bestwert der Vereinsgeschichte.

Schon dreimal an den ersten sechs Spieltagen trafen die Reds mindestens viermal ins gegnerische Tor. Und auch im League-Cup-Spiel gegen Burton Albion gelang beim 5:0 dieses Kunststück.

Das überragende 5:1 am zurückliegenden Wochenende gegen Hull City in der Premier League sorgte dafür, dass das Klopp-Team einen 121 Jahre alten Vereinsrekord gebrochen hat. Noch nie zuvor war es einer Liverpooler Mannschaft zuvor gelungen, in den ersten acht Pflichtspielen der Saison 24 Tore zu erzielen. Die alte Bestmarke stammte aus dem Jahr 1895/1896 und damit aus einer Zeit, als viele englische Konkurrenzvereine wie Chelsea nicht einmal existierten.

Aufgrund der spektakulären Spielweise der Elf von der Anfield Road gilt Liverpool derzeit als das unterhaltsamste Team im englischen Oberhaus.