Subotić kämpferisch: Rückkehr im Oktober!

Neven Subotić will es beim BVB offenbar noch einmal wissen

Dortmunds derzeit verletzter Innenverteidiger Neven Subotić wird schon in Kürze in das Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückkehren.

Wie der 27-Jährige selbst berichtete, steht er im kommenden Monat vor seiner Rückkehr in Mannschaftstraining der Schwarz-Gelben. "Es geht voran! Ich freue mich sehr die vorletzte Stufe meines Trainingsplans erreicht zu haben. Nach einer positiven Untersuchung kann ich jetzt noch intensiver trainieren. Im Oktober bin ich wieder im Mannschaftstraining!", schrieb der Defensivspezialist am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Subotić, der bereits seit 2008 beim BVB unter Vertrag steht, musste sich im Sommer diesen Jahres einer Rippenoperation unterziehen und hat seit dem monatelang nicht mehr auf dem Fußballplatz gestanden.

Dass der 36-fache Nationalspieler bei den Westfalen noch eine sportliche Zukunft hat, scheint aktuell sehr unwahrscheinlich. Schon in der vergangenen Transferperiode lancierten die Dortmunder einen möglichen Vereinswechsel in Richtung England zum FC Middlesbrough, auch andere europäische Klubs wurden mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht.

Ob Subotić doch noch einmal den Sprung zurück in den Kader der Borussia schafft, wird sich somit in den kommenden Wochen endgültig entscheiden.