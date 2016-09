Hertha: Brooks trainiert schmerzfrei

Der Berliner John Anthony Brooks ist zurück auf dem Trainingsplatz

Die Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr von John Anthony Brooks wachsen bei der Hertha. Am Dienstag konnte der US-Profi wie geplant mit der Mannschaft trainieren. Brooks laborierte an einer Adduktorenverletzung und ist nun laut Trainer Pál Dárdai wieder schmerzfrei.

Ob er allerdings schon eine Alternative für das nächste Spiel am Samstag im Berliner Olympiastadion gegen den Hamburger SV ist, blieb beim Tabellensechsten noch unklar. Dárdai sei mit Brooks bisherigen Vertretern Niklas Stark und Sebastian Langkamp "sehr zufrieden" gewesen.

An die Aufgabe gegen den HSV geht der Trainer optimistisch heran. "Das wird gegen den HSV nicht einfach. Ein Team ist mit einem neuen Trainer immer 10 bis 15 Prozent motivierter. Aber das ist kein Problem", sagte der Ungar am Dienstag. Die Hamburger verpflichteten Markus Gisdol als neuen Coach, der den am Sonntag freigestellten Bruno Labbadia ersetzte.