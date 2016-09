Hertha: Pekarík muss vorerst passen

Der Einsatz vonPekarík gegen den HSV ist nicht sicher

Wohl ohne Außenverteidiger Peter Pekarík müssen die Berliner in das kommende Bundesligaspiel gegen den HSV gehen. Wegen eines Muskelfaserrisses sind die Einsatzchancen minimal.

"Peka hat einen kleinen Muskelfaserriss. Wir müssen abwarten, wie es sich bei ihm entwickelt", sagte Trainer Pal Dardai am Dienstag. Pekarík hatte sich am Wochenende im Spiel bei Eintracht Frankfurt (3:3) verletzt und wurde zur Pause ausgewechselt.

Auch Ondrej Duda (Aufbautraining), Vladimír Darida (Außenbandriss) und Salomon Kalou, der sich derzeit aus privaten Gründen in der Elfenbeinküste befindet, konnten am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.