Stimmen: "Wäre auch mehr drin gewesen"

Zwei Mal kam Dortmund gegen Madrid zurück und traf zum Ausgleich

Sie brachten die Leistung, die Trainer Thomas Tuchel sich so sehr erhofft hatte! Borussia Dortmund hat beim 2:2 gegen Real Madrid seine internationale Klasse unter Beweis gestellt und zumindest einen Punkt vollkommen verdient im Signal Iduna Park behalten.

Im zweiten Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung schaffte Bayer 04 Leverkusen um ein Haar den ersten Sieg in dieser Saison, fing sich kurz vor Schluss aber noch den 1:1-Ausgleich in Monaco. Die Stimmen zum Abend in der Königsklasse:

Borussia Dortmund gegen Real Madrid

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Wenn du keine Verstärkung durch einen eigenen Führungstreffer bekommst, ist es gegen diese Qualität von Real sehr schwierig. Ich finde, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und auch viel herausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir nach fünf Minuten den Zugriff verloren. Am Ende sind wir sehr froh, dass wir zurückgekommen sind und noch ein schönes Tor gemacht haben. Wir nehmen das Ergebnis heute gerne. Es fühlt sich gut an, nicht verloren zu haben. Das Spiel gibt uns aber auch das Gefühl zu sagen: Es wäre vielleicht auch mehr drin gewesen."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Wenn man zurückliegt und am Ende das 2:2 macht, geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben in der zweiten Halbzeit 20 Minuten lang nicht so zu unserem Spiel gefunden. Am Ende haben wir aber nochmal richtig Drive reinbekommen und auch verdient den Ausgleich gemacht. Insgesamt war das vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut."

André Schürrle (Torschütze zum 2:2-Ausgleich für den BVB): "Ich glaube, wir haben sehr gut begonnen und hatten guten Ballbesitz. Im letzten Drittel haben wir aber zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Real hat dann natürlich sehr große Qualität. Wenn man dann zwei Mal gegen Madrid nach Rückstand zurückkommt, ist es trotzdem ein gutes Gefühl. Dieses Spiel wird uns als Mannschaft helfen, zusammenzuwachsen."

Zinédine Zidane (Trainer Real Madrid): "Die Spieler haben ein großartiges Match gespielt. Das Ergebnis ist schwierig hinzunehmen, denn wir haben den Sieg ein bisschen mehr verdient gehabt. Es ist aber kein schlechtes Ergebnis. Es ist schwierig, gegen dieses gute Team Platz zu bekommen, aber ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft. Es tut natürlich weh, wenn dir so kurz vor Schluss noch der Sieg vergönnt wird."

Toni Kroos (Mittelfeldmotor bei Real Madrid): "Insgesamt müssen wir mit dem Unentschieden leben. Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir eine top Ausgangsposition gehabt. Natürlich ist es jetzt ärgerlich! Wenn man es im Großen und Ganzen sieht, geht das Unentschieden glaube ich in Ordnung. Dortmund hat es gut gemacht und früh gepresst. Wir hatten für unseren Geschmack etwas zu wenig den Ball. Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht."

AS Monaco gegen Bayer 04 Leverkusen

Roger Schmidt (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Es ist sehr schade. Ich glaube, wir haben hier ein gutes Spiel gemacht und hätten auch verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber der Fußball ist manchmal brutal. Der Innenverteidiger von Monaco wird wahrscheinlich in seinem Leben nicht mehr so ein Tor schießen. Über 94 Minuten haben wir es eigentlich sehr gut verteidigt."

Lars Bender (Mannschaftskapitän Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben hier ein gutes Spiel gemacht und uns ins jeden Ball reingehauen. Wir sind eine Mannschaft, die jetzt auch schon ein paar Jahren international spielt. Am Ende müssen wir da einfach mal cleverer sein. Die Enttäuschung ist riesengroß, ich kann es kaum in Worte fassen."

Kamil Glik (Torschütze für Monaco zum 1:1): "Das war das beste Tor meiner Karriere!"