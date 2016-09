Chile nominiert vier Deutschland-Legionäre

Arturo Vidal wird in der Länderspielwoche wieder für sein Land spielen

Mit vier Deutschland-Legionären geht Südamerika-Meister Chile in die anstehenden WM-Qualifikationsspiele am 6. Oktober in Ecuador und fünf Tage später vor eigenem Publikum gegen Peru.

Neben Superstar Arturo Vidal von Bayern München nominierte Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi den Leverkusener Charles Aránguiz, Hoffenheims Stürmer Eduardo Vargas sowie Miiko Albornoz von Zweitligist Hannover 96.

¡Recuerda! Estos son los primeros 20 guerreros de #LaRoja para la próxima fecha doble rumbo a #Rusia2018 pic.twitter.com/9Q47hAHgWZ — Selección Chilena (@LaRoja) 27. September 2016

Chile belegt vor dem letzten Hinrunden-Spieltag der Eliminatorias mit nur elf Punkten aus acht Spielen lediglich Platz sieben im Zehner-Feld. Rang vier und damit die direkte Qualifikation zur WM 2018 in Russland ist nur zwei Zähler entfernt.