Langerak vergleicht Wolf mit Klopp

Mitchell Langerak kennt seinen neuen Trainer noch von früher

VfB-Keeper Mitchell Langerak spielte zwischen 2011 und 2015 für Borussia Dortmund und lernte dort bereits Hannes Wolf, seinen neuen Trainer in Stuttgart, kennen. Nun sprach der Australier über den Coach und seine Ähnlichkeiten mit Jürgen Klopp.

"Ich habe Hannes Wolf gleich nach meinem Wechsel zu Borussia Dortmund als Trainer erlebt, da ich anfangs ein paar Spiele unter ihm in der U 23 gespielt habe", erklärte Langerak in der "Sport Bild" und sagte über Wolfs Coaching-Stil: "Er ist an der Seitenlinie sehr energisch, voller Energie. Ähnlich wie Jürgen Klopp ist er ein Trainer, der die Spieler pusht. Er weiß genau, was er will. Später war er dann auch häufig bei der Profi-Mannschaft mit dabei, schließlich hatte er einen sehr direkten Draht zu Jürgen Klopp."

Trotz der lockeren Vorstellungsrunde Wolfs an dessen erstem Tag, meint Langerak, dass es im Training nicht einfach wird: "Da kann er auch sehr hart sein, wenn es die Umstände verlangen. Er wird uns auch dementsprechend hart arbeiten lassen. Das wird uns auch guttun."

Mehr Ballbesitz

Ob man durch die Ähnlichkeiten zu Jürgen Klopp Rückschlüsse auf einen ähnlichen Spielstil ziehen kann? Wohl eher nicht, denn Wolf fordert mehr Spielkontrolle. "Wir hatten gegen Bochum zu wenig Ballbesitz für einen Klub, wie ihn der VfB Stuttgart in der 2. Liga darstellt. Das wollen wir in Zukunft verbessern, auch daran werden wir die Woche über arbeiten", verriet der Torhüter im Hinblick auf Wolfs erstes Spiel als VfB-Trainer am vergangenen Freitag.

Mit Kevin Großkreutz, Mitchell Langerak und nun Hannes Wolf sind gleich drei ehemalige Dortmunder im Kader der Schwaben. "Der VfB Stuttgart ist selbst ein großer Klub, aber es ist sicherlich nicht von Nachteil, dass wir nun neben Kevin, mir und dem Trainer einige Personen haben, die diesen Spirit aus Dortmund kennen", erklärte der 28-Jährige.

Mitchell Langerak spielt seit Sommer 2015 in Stuttgart und stieg mit den Schwaben in die 2. Bundesliga ab. In der laufenden Saison absolvierte er alle sieben Ligaspiele. Am kommenden Montag trifft der VfB im zweiten Spiel unter Hannes Wolf auf die SpVgg Greuther Fürth.