El Cholo schwärmt von Ancelotti

Diego Simeone macht sich über seinen Gegner viele Gedanken

Es ist noch nicht lange her, dass Atlético Madrid den FC Bayern, damals noch unter der Regie von Pep Guardiola, aus der Champions League gekegelt hat. Nun will Diego Simeone in der Gruppenphase erneut zu Hause gegen die Münchner gewinnen. Auf der Pressekonferenz verglich der Argentinier die unterschiedlichen Spielstile des Gegners und zeigte sich besonders ehrfürchtig.

"Sowohl das Bayern München von Pep Guardiola als auch das von Carlo Ancelotti sind gefährliche Teams", konstatierte Simeone gegenüber den Reportern. Im vergangenen April, beim letzten Aufeinandertreffen, seit Guardiolas Stil besonders zum Tragen gekommen: "Unter Pep waren sie gefährlich wegen der Verbindungen der Spieler, den Vorstößen in die Spitze und der eingespielten Bewegungen."

Nun habe der deutsche Rekordmeister jedoch "eine direktere Herangehensweise, weil mehr Einzelaktionen gewünscht" seien. Allerdings ist Simeone Diplomat genug um zu erkennen: "Kein Stil ist besser als der andere. Es sind im Endeffekt die selben Spieler. Beide Teams sind gleich schwer zu schlagen."

Mit Unentschieden zufrieden?

Dabei äußerte der Trainer der Rojiblancos ausdrücklich seinen "großen Respekt" und die "große Bewunderung" für den aktuellen Bayern-Coach Carlo Ancelotti. "Vor allem wegen seines Charakters", fügte Simeone hinzu. Da Simeone ein sehr enges Spiel zwischen beiden Mannschaften erwartet, hofft er vor allem auf die Unterstützung der Fans. "Sie wissen, dass wir sie brauchen und sie wissen auch, was sie zu tun haben", versprach der Argentinier eine hitzige Stimmung im Vicente Calderón.

Auf die Vermutung eines Journalisten, die Bayern wären in Madrid mit einem Unentschieden bestimmt zufrieden, musste El Cholo am Ende der Pressekonferenz trotz der Anspannung doch ein wenig schmunzeln. Nach kurzem Nachdenken fügte er lachend an: "Wir wahrscheinlich auch".