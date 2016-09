Pressestimmen: Real leidet am "Gelbfieber"

Nationalmannschaftskollegen unter sich: Toni Kroos und Mario Götze

Drei Minuten vor Schluss erzwang Borussia Dortmund dank des Treffers von André Schürrle das 2:2-Unentschieden gegen Real Madrid, das nun wettbewerbsübergreifend seit drei Spielen sieglos ist. Die nationale und internationale Presse feiert nun den BVB.

Deutschland:

Spiegel: "Rhythmus diktiert, Chancen kreiert, Reals Superoffensive kontrolliert: Borussia Dortmund hat eine begeisternde Leistung gezeigt - jedenfalls phasenweise. Doch auf höchstem Niveau fehlte dem Team die Konstanz. Nach dem Spiel gegen Madrid möchte man anmerken: noch."

Süddeutsche Zeitung: "Phasenweise erinnerten die Borussen im ersten Durchgang an ihren legendären Halbfinal-Triumph gegen Real von 2013, als Robert Lewandowski viermal traf beim 4:1. Nur schlug sich ihre Überlegenheit diesmal nicht in der Tordifferenz nieder."

Bild: "Schürrle zerhämmert Ronaldos Triumph in Dortmund!"

Spanien:

Marca: "Der Sieg flog wieder davon wie einem Kind ein Helium-Luftballon. Der BVB hatte Messerwerfer wie Guerreiro oder Dembélé und einen Zauberer wie Aubameyang. Die Geschichte wiederholt sich. Eine eigentlich entschiedene Partie, in der Madrid alles unter Kontrolle zu haben scheint, bis wieder nach 80. Minuten der Keulenschlag folgt. Am vergangenen Samstag war es Araujo mit dem 2:2 in der 84. Minute, diesmal war es Schürrle in der 87. Minute, der den identischen Spielstand herstellte."

AS: "Borussias Spiele sind wie Abenteuerkino. Das Tor von Schürrle in der 87. offenbarte Stärke und Reife. Bale beginnt, das Maximale aus sich herauszuholen, Cristiano kanalisiert seine Emotionen von Samstag zu seinem Vorteil, Modrić ist halb Lunge halb Gehirn. Aber Benzema und Keylor sind noch immer so wie in der Vorbereitung, Ramos spielt am Rande des Unmöglichen und Zidane hat Schwierigkeiten, Morata einzuwechseln. Er kam zum Verzweifeln spät."

Mundo Deportivo: "Nach dem Unentschieden gegen Villarreal und Las Palmas, leidet Real Madrid immer noch unter den Auswirkungen des "Gelbfiebers". Der erste Sieg in der Geschichte nach sechs Besuchen in Dortmund geht ihnen durch das Tor von André Schürrle drei Minuten vor Schluss durch die Lappen."

El Pais: "Real stellt sich am Ende hinten rein und vergeigt so den Sieg. Eine bitter-süße Nacht für Keylor Navas und Ronaldo. Es war das erste große Armdrücken für Real in dieser Saison. Die Borussia ist eine Mannschaft mit offenen Türen. Der BVB und seine lautstarken Fans gaben nie auf."

England:

Daily Mail: "Cristiano Ronaldo traf einmal und bereitete ein Tor vor, aber scheiterte dabei, Real Madrid zu einem Sieg gegen Borussia Dortmund zu inspirieren, als der ehemalige Chelsea-Stürmer André Schürrle drei Minuten vor Schluss ausglich."

Guardian: "Dortmund gab wieder Gas. Navas wehrte zwei Schüsse des quirligen Einwechselspielers Emre Mor ab, als die Deutschen heiß auf den Ausgleich waren. Angetrieben von einem glühenden Heim-Support war er aber machtlos, die Rakete von Schürrle zu halten."

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Spektakel in Dortmund. Wie immer, wenn Dortmund und Real aufeinandertreffen. Am zweiten Spieltag der Gruppe F in der Champions League endete es mit 2:2, weil die Deutschen in der Lage sind, einen zweifachen Rückstand aufzuholen."

Frankreich:

L'Equipe: "Real Madrid glaubte, dass alles getan wäre, als sie zwei Mal in Führung gingen. Sie haben aber nicht mit der Entschlossenheit der Deutschen gerechnet, die in den letzten Minuten mit großer Intensität und Chancenreichtum den verdienten Ausgleich erzielen konnten. Real hat noch nie in sechs Besuchen bei der Borussia gewinnen können."