Düsseldorf meldet Millionen-Verlust

Fortuna Düsseldorfs Minus liegt vor allem an den niedrigen Zuschauerzahlen

Fortuna Düsseldorf hat das am 30. Juni 2016 beendete Geschäftsjahr bei einem Umsatz von rund 29 Millionen Euro mit einem Verlust von 1,88 Millionen Euro abgeschlossen.

Wie der Zweitligist bekanntgab, seien dafür unter anderem die unter den Erwartungen gebliebenen Zuschauerzahlen verantwortlich. Statt der kalkulierten 27.500 hatten in der vergangenen Saison im Schnitt nur 23.000 Fans die Fortuna-Heimspiele besucht. Zudem seien die Merchandising-Einnahmen um 600.000 Euro unter dem Plan geblieben.

Die Rheinländer hatten in der vergangenen Spielzeit gegen den Abstieg in die Dritte Liga gekämpft und belegten am Ende den 14. Platz. Der Start in die neue Saison gelang besser, Düsseldorf holte neun Punkte aus sieben Spielen und liegt auf dem achten Rang.