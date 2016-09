Lyon beklagt Polizeigewalt in Sevilla

Großer Ärger bei den Fans von Olympique Lyon

Bei Olympique Lyon hat man nach der 0:1-Niederlage in der Champions League in Sevilla am Dienstagabend schwere Vorwürfe gegen die spanische Polizei erhoben. Vereinspräsident Jean-Michel Aulas sprach in der französischen Sportzeitung "L'Equipe" von einer "unbegreiflichen Aggression" gegenüber den französischen Fans.

Auch ein Vertreter der Fanvereinigung "The Bad Gones" warf der Polizei Gewaltanwendung vor: "Wir wurden vor allem von der berittenen Polizei gewaltsam behandelt, als wir beim Stadion ankamen." Dies wurde durch Filmaufnahmen und Zeugenaussagen bestätigt. "Es geschah vor Lyon-Verantwortlichen und UEFA-Delegierten."

Bei den Geschehnissen sollen sich zwei Fans Knochenbrüche zugezogen haben. Die UEFA hat sich zu den Vorfällen bisher noch nicht geäußert.

