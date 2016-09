Magdeburg-Ärger: Pyro-Werfer identfiziert

Beim Pokalspiel war es zu Ausschreitungen gekommen

Nach den schweren Krawallen beim Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt ist ein weiterer Täter von der Polizei ermittelt worden.

Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, hat ein von einem Fan aufgezeichnetes Video zur Überführung eines 24 Jahre alten Pyro-Werfers geführt. Die Polizei fand bei einer Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen am Dienstag diverse weitere illegale Böller. In Magdeburg konnten bereits in der vergangenen Woche sieben Tatverdächtige identifiziert werden, die an den Ausschreitungen beteiligt waren.

⚽ #DFB Pokalspiel #SGEFCM Pyrowerfer identifiziert ❗ Nach umfassenden Ermittlungen konnte Täter ermittelt werden 👉 https://t.co/RspChWRPlT — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 28. September 2016

Während der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen dem Drittligisten und der Eintracht war es am 21. August zu schweren Zwischenfällen gekommen. Frankfurter Anhänger hatten unter anderem zwei Raketen in einen benachbarten Zuschauerblock geschossen. Schiedsrichter Markus Schmidt hatte das Spiel kurz darauf für etwa elf Minuten unterbrochen.

Erst in dieser Woche war die Eintracht hart für die Krawalle bestraft worden. Das DFB-Sportgericht verurteilte den Bundesliga-Verein am Montag zu einem Zuschauer-Teilausschluss für die Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München sowie das Spiel gegen den FC Ingolstadt im DFB-Pokal. Zudem müssen die Frankfurter bei Auswärtsspielen künftig eigene Ordner mitbringen und ein personalisiertes Ticketing-System installieren.