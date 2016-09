S04: Goretzka und Choupo-Moting fraglich

Choupo-Moting und Goretzka standen am Wochenende noch auf dem Rasen

Der FC Schalke 04 bangt vor dem Europa-League-Duell gegen Salzburg um Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting. Das erklärte Trainer Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz um Spiel.

"Leon Goretzka ist fraglich, Choupo-Moting hat einen Schlag abbekommen. Da müssen wir noch abwarten", sagte Weinzierl am Mittwochnachmittag. Beide Akteure hatten bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende noch mitgewirkt, der Kameruner sogar ein Tor erzielt.

In Bezug auf den desolaten Bundesligastart ohne Punkt aus fünf Spielen und dem damit verbundenen letzten Tabellenplatz meinte der Trainer zudem: "Wir sind alle unzufrieden und wissen, dass wir es besser können. Wir verarbeiten die Erkenntnisse und sind weiterhin positiv."

Als Vorbild für das Match gegen Salzburg am Donnerstag um 19 Uhr sieht der 41-Jährige den Sieg am ersten Europa-League-Spieltag gegen Nizza. "Wir müssen eine ähnliche Leistung wie gegen Nizza zeigen. Wir wollen ein positives Erlebnis mit in die Bundesliga nehmen", erklärte er weiter.

Positiv äußerte sich auch der österreichische Angreifer des S04, Alessandro Schöpf, der auf sein Team aus seiner Heimat trifft. "Die Partie ist schon besonders für mich", kommentierte er die Paarung: "Ich freue mich. Wir wollen unbedingt endlich in die Erfolgsspur zurück."

Auch Manager Christian Heidel schaltete sich in Anbetracht der königsblauen Krise ein. "Ich habe die Mannschaft noch einmal für die Situation sensibilisiert und aus meiner Erfahrung berichtet", sagte er am Rande der PK und zeigte sich zuversichtlich: "Wir sind gemeinsam da unten reingeraten, jetzt werden wir da auch gemeinsam wieder rauskommen."