Will Aubameyang 2017 den BVB verlassen?

Pierre-Emerick Aubameyang will den BVB angeblich verlassen

Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang ist auch in der laufenden Saison wieder absolut on fire. Sieben Treffer in acht Partien stehen beim Gabuner wettbewerbsübergreifend zu Buche. Doch offenbar werden die Fans der Schwarzgelben nicht mehr lange Freude am 27-Jährigen haben.

Laut "Sport Bild" hat dieser in seinem privaten Umfeld nämlich bereits verlautbart haben, dass die laufende Spielzeit seine letzte in Dortmund sei. Wie das Blatt weiter berichtet, trug sich der pfeilschnelle Goalgetter auch schon in der abgelaufenen Transferperiode mit Wechselgedanken und teilte dieser der Klubführung des BVB auch mit.

Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sollen Aubameyang jedoch mit dem Versprechen besänftigt haben, dass die Borussia prominente Neuzugänge ins Ruhrgebiet locken werde. Mit den Verpflichtungen von Mario Götze, André Schürrle und einer Reihe von international begehrten Top-Talenten angeführt vom Aubameyang-Kumpel Ousmane Dembélé hielten die Verantwortlichen Wort.

Wohin es Dortmunds gefährlichsten Angreifer ziehen könnte, ist noch fraglich. Verbrieft ist Aubameyangs Leidenschaft für seinen Lieblingsklub Real Madrid, dem er in der Champions-League-Partie am Dienstag einen Treffer einschenkte. In der Verlosung soll aber auch weiterhin Paris Saint-Germain sein. In der französischen Hauptstadt verbringt der Noch-Dortmunder einen Großteil seiner Freizeit.

Schon im Sommer war PSG am Stürmer dran, holte sich aber einen Korb. "Nicht, weil ich nicht zu PSG wollte, sondern weil Paris es schwach gemacht hat", erklärte Aubameyang selbst in einem Interview mit dem französischen Radiosender "RMC". Die Pariser waren nicht zuerst bei Aubameyangs Vater, der gleichzeitig auch sein Berater ist, vorstellig geworden, sondern hatten sich direkt an den BVB gewandt. Dieser machte die Tür für einen Wechsel umgehend zu.

Ob dem Tabellenzweiten der Bundesliga das im kommenden Jahr erneut gelingt, bleibt abzuwarten. Aubameyangs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.