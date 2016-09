Lahm: Hoeneß-Vergleich "kommt etwas früh"

Philipp Lahm will (noch) nicht mit Uli Hoeneß verglichen werden

Bayern-Kapitän Philipp Lahm will (noch) nicht mit Uli Hoeneß verglichen werden. Der designierte Klubpräsident hatte selbst Parallelen zwischen seinem eigenen Werdegang und dem des Weltmeisters von 2014 gezogen.

"Wenn er es so sieht, ist das ein großes Kompliment. Denn ich kenne die Geschichte von Uli Hoeneß. Was er als Verantwortlicher des FC Bayern geleistet hat, steht außer Frage", sagte Lahm der "Sport Bild", bremste aber gleichzeitig die Erwartungen an ihn. Der Vergleich komme "etwas früh".

Hoeneß' Lebenswerk bewundert der 32 Jahre alte Defensivspieler. "Uli Hoeneß war beim FC Bayern sehr erfolgreich, als Fußballer, als Manager und als Präsident – also in allen Position. Ich denke zwar über meine Zukunft nach und habe die ersten Schritte als Unternehmer gemacht. Aber bei mir geht jetzt erst einmal der erste Abschnitt als erfolgreicher Fußballer zu Ende", so Lahm, der seine Karriere nach Ablauf seines Vertrags im Jahr 2018 beenden will und danach voraussichtlich in die Führungsetage des deutschen Rekordmeisters aufrücken soll.

Hoeneß hatte sich gegenüber "Sport Bild" hocherfreut über Lahms unternehmerische Ambitionen abseits des Fußballplatzes gezeigt. "Insbesondere die letzten zwei, drei Jahre habe ich beobachtet, wie Philipp auf seine Zukunft hinarbeitet und was er im Hintergrund für Aktivitäten entwickelt", so der 64-Jährige. "Es gibt tatsächlich Parallelen zu meinen Anfängen als Manager."