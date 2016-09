Kurios! Berater riet von Balotelli-Deal ab

Mario Balotelli spielt nun für OGC Nizza

Eigentlich sollte es die Aufgabe eines Spielerberaters sein, einen unzufriedenen Klienten um jeden Preis zu einem neuen Arbeitgeber zu vermitteln - zur Not auch mit geschönter Werbung für seinen Schützling. Schonungslos ehrlich war allerdings offenbar Mario Balotellis Agent Mino Raiola bei den Transferverhandlungen mit OGC Nice. Das enthüllte jetzt Nizzas Präsident Jean-Pierre Rivère.

"Vor einem wichtigen Treffen mit Mario, der sich wegen eines Problems mit seinem Flugzeug verspätete, nannte mir Mino all die Gründe, warum ich den Spieler nicht verpflichten sollte", sagte Rivère der franzöischen "L'Équipe". Balotelli gegenüber habe der exzentrische Raiola daraufhin allerdings ebenfalls kein Blatt vor den Mund genommen. "Als sein Spieler ankam, sagte Mino zu ihm: 'Alles Schlechte, was ich dem Präsidenten über dich sagen musste, habe ich gesagt'", so der Nizza-Boss.

Für den Wechsel zum Team vom ehemaligen Gladbach-Trainer Lucien Favre hat sich Balotelli offenbar unabhängig von seinem Strippenzieher im Hintergrund entschieden. "Raiola hat mir erzählt: 'Ausnahmsweise kann Mario sein Ziel aussuchen.' Aber wenn die Dinge hier nicht gut laufen, wird es schwer für den Spieler und seinen Agenten", erläuterte Rivère.

Balotelli war im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool gen Südfrankreich gewechselt. Für Nizza gelangen ihm in drei Pflichtspieleinsätzen bislang vier Treffer. Der Klub ist überraschend Spitzenreiter in der Ligue 1.