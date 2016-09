B04: Brandt ausgelaugt? "Müssen aufpassen"

Julian Brandt ist derzeit nicht in bester Form

Bei Bayer Leverkusen läuft es in der Offensive noch nicht wie gewünscht. Auch weil Youngstar Julian Brandt seit seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen noch nicht zu alter Form gefunden hat. Sein Trainer warnte nun vor der Überlastung. "Julian hatte ein strammes Programm. bei ihm müssen wir aufpassen", so Roger Schmidt, wie der "kicker" zitiert.

Schließlich stand der 20-Jährige am Ende der letzten Saison im erweiterten EM-Kader von Jogi Löw, trainierte bei der A-Nationalelf, um dann die Reise nach Rio de Janeiro zu den Olympischen Spielen anzutreten. Kurze Zeit später folgte dann auch noch sein erstes Pflichtspiel bei der WM-Qualifikation gegen Norwegen in der A-Nationalmannschaft.

Schmidt möchte allerdings verhindern, dass der Druck für Brandt zu hoch wird: "Er hat auch schon gute Spiele gemacht", gab sich der Trainer bemüht. Allerdings habe er in der Champions League gegen Monaco auch "unglückliche Entscheidungen getroffen", konstatiert der Übungsleiter weiter. Ob Schmidt auch am kommenden Spieltag im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) auf Julian Brandt setzt, ist daher noch unklar.

Senkrechtstarter Henrichs ist "unfassbar"

Eine ganz andere Entwicklung verzeichnet der Werksklub bei einem anderen vielversprechenden Talent: Benjamin Henrichs. Der Linksverteidiger, erst im Winter aus dem Mittelfeld in die Defensive beordert, überzeugte in den letzten Spielen. Auch auf der großen Bühne in der Königsklasse überzeugte der 19-Jährige. Sportdirektor Rudi Völler schwärmte deshalb: "Das war das i-Tüpfelchen auf die Entwicklung, die er im letzten halben Jahr gemacht hat. Das ist ja unfassbar."

Die mutige Entscheidung des Trainers, Henrichs hinten links gegen die schnellen Außenstürmer der Monegassen einzusetzen, lobte Völler als einen "Schachzug vom Trainer". Die Entwicklung von Brandt und Henrichs bleibt es in Leverkusen also weiterhin genauer unter die Lupe zu nehmen.