Splitter: Bayern-Experte FC & BVB-Torlaune

Kein Bundesliga-Team schnitt besser als der FC in München ab

Kann der 1. FC Köln den Bayern-Express drosseln? Immerhin feierten die Rheinländer die meisten Siege (neun) und Punkte (40) aller Klubs in München, wo sie am sechsten Spieltag der Bundesliga zu Gast sind.

Klarer liest sich hingegen die Statistik es zwischen den Champions-League Klubs Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund spannender zugehen. Die Werkself verbuchte gegen den BVB mit 17 ihre meisten Heimsiege, der letzte liegt allerdings schon neun Jahre zurück.

Im zweiten West-Schlager hofft der punktlose Tabellenletzte Schalke 04 auf die Auswärtsschwäche der Gladbacher Borussen, die nur eins ihrer letzten 20 Gastspiele in Gelsenkirchen gewannen und auch nur eins der letzten 13 in der Liga.

Die Top-Partien im Splitter:

Bayern München - 1. FC Köln:

Kein Bundesligateam gewann so oft beim Rekordmeister wie Köln. Mit neun Siegen und 13 Unentschieden punkteten sie bei Spitzenreiter Bayern München, der gegen die Geißböcke mit einem Schnitt von 1,77 Punkten seine schlechteste Heimbilanz aufweist. Allerdings gewannen die Rheinländer mit dem 2:1 am 21. Februar 2009 nur eins der letzten zehn Gastspiele an der Isar und verloren die letzten drei mit 1:11 Toren.

In 13 Auftritten der Kölner in München und in drei der letzten fünf stand es zur Pause 0:0. Der Meister gewann seine drei Saison-Heimspiele mit 12:1 Toren. In den vergangenen 21 Partien im eigenen Stadion gerieten die Münchner fünfmal 0:1 in Rückstand. Kapital konnte daraus aber nur der FSV Mainz schlagen, der mit einem 2:1 am 2. März der bislang letzte Sieger in der Bayern-Metropole war.

Der seit 15 Ligaspielen ungeschlagene Branchenführer verbuchte vier Saison-Zähler erst durch Treffer in den letzten zehn Minuten - so viele wie in der gesamten letzten Saison. Neun seiner 15 Tore schoss der Spitzenreiter in der letzten halben Stunde. Franck Ribéry war mit vier Vorlagen und einem Tor an fünf der letzten sieben Treffer beteiligt. Die Kölner sind seit dem 0:2 gegen Leverkusen vom 10. April zehn Spiele lang ungeschlagen und verloren auch keine der letzten acht Auswärtspartien, obwohl sie in drei der letzten fünf Gastspiele das 0:1 kassierten. In den letzten beiden Runden erzielte Yuya Osako das 1:1. - Vergangene Saison: 4:0 und 1:0

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 21 S, 13 U, 9 N - 92:51 Tore - Gesamtbilanz: 41 S, 22 U, 23 N - 168:115 Tore

Letzter Heimsieg: 4:0 am 24.10.15 - Letzte Heimniederlage: 1:2 am 21.2.09

Letzte Elfmeter: FCB (5/5): Müller am 24.10.15 - Köln (8/8): Münch am 28.2.98

Letzter Platzverweis: FCB (6): Ribery am 16.12.11 - Köln (4): Oliseh am 12.4.97

Aktuelle Münchner Schützen gegen Köln: Lewandowski (7), Müller (3), Robben (3), Hummels (2), Alaba, Ribery, Vidal

Kölner Schützen gegen Bayern: Modeste, Rausch

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund:

Die 17 Heimsiege gegen den BVB sind Leverkusener Vereinsrekord. Allerdings liegt der letzte Dreier schon neun Jahre zurück. Stefan Kießling und Simon Rolfes sorgten am 19. Mai 2007 zum Saisonfinale für ein nur noch statistisch bedeutungsvolles 2:1. Seither ging die Werkself nur noch in einer Partie in Führung: beim 2:2 am 16. April 2014 durch Lars Bender und den heutigen Dortmunder Gonzalo Castro.

Von den letzten 18 Duellen gewannen die Westfalen neun, Bayer nur drei. BVB-Trainer Thomas Tuchel siegte dreimal in Leverkusen - jeweils 1:0. Von den letzten elf Bundesligapartien nach Europapokal-Auftritten, in denen er 39 Tore schoss, gewann der BVB zehn (darunter das 1:0 bei Bayer in der vergangenen Saison).

Die Westfalen gewannen mit dem erfolgreichsten Angriff aller Klubs die letzten drei Ligapartien mit 14:2 Toren und kassierten noch kein Gegentor in der ersten Halbzeit. Sie verloren aber zwei der letzten drei Gastspiele 0:1. Die Elf von Trainer Roger Schmidt ist seit dem 1:4 gegen Bremen vom 2. März zu Hause ungeschlagen und büßte in den folgenden sieben Heimspielen nur beim 0:0 gegen Augsburg Punkte ein. Beide Teams verloren ihr erstes Samstag-Topspiel der Saison. - Vergangene Saison: 0:1 und 0:3

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 17 S, 11 U, 9 N - 68:49 Tore - Gesamtbilanz: 26 S, 21 U, 27 N - 108:107 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 19.5.07 - Letzte Heimniederlage: 0:1 am 21.2.16

Letzte Elfmeter: Bayer (8/5): Berbatow am 24.4.04 - BVB (10/9): Aubameyang am 20.9.15

Letzter Platzverweis: Bayer (6): Spahić am 7.12.13 - BVB (7): Sokratis am 7.12.13

Aktuelle Bayer-Schützen gegen Dortmund: Kießling (7), Volland (2), Bellarabi, Bender, Çalhanoğlu

BVB-Schützen gegen Leverkusen: Reus (5), Aubameyang (2), Kagawa (2), Ramos (2), Subotić

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach:

Christian Herrmann sorgte mit seinem Tor zum 1:0 am 27. April 2014 für den einzigen Gladbacher Sieg in den letzten 20 Auftritten auf Schalke. Schon zwölfmal verspielten die Borussen dort eine 1:0-Führung. Nur eins der letzten 37 Treffen in Gelsenkirchen endete 0:0 (am 20. August 1996). Die Knappen sind zu Hause seit dem 18. März sieglos. Damals gab es ein 2:1 - gegen Gladbach.

Die Fohlen gewannen nur eins ihrer letzten 13 Gastspiele (2:0 in Darmstadt zum Finale der letzten Saison), von denen sie acht verloren. Auch im vergangenen Jahr trat Gladbach nach einem Champions-League-Spiel im Oktober gegen Schalke an und siegte zu Hause 3:1. Aus den letzten drei Runden holte die Niederrhein-Elf sieben Punkte. Sie ist mit 7:1 Toren das erfolgreichste Team der ersten Halbzeit. Die Schalker verloren die ersten fünf Partien, die letzten beiden nach 1:0-Führung, und nähern sich dem Vereinsrekord von sechs Pleiten in Folge, den sie zuletzt am 18. November 1973 mit einem 2:4 in Frankfurt aufstellten.

Bei jeder ihrer fünf Niederlagen gestalteten die Königsblauen eine Halbzeit unentschieden. Seit dem 3:1 gegen Bremen am 9. November 2013 siegten sie nicht mehr nach einem Halbzeitrückstand. - Vergangene Saison: 2:1 und 1:3

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 19 S, 16 U, 8 N - 67:50 Tore - Gesamtbilanz: 26 S, 25 U, 35 N - 100:142 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 18.3.16 - Letzte Heimniederlage: 0:1 am 27.4.14

Letzte Elfmeter: S04 (9/6): Choupo-Moting am 13.9.14 - Borussia (13/11): Stindl am 25.10.15 (Fährmann hält)

Letzter Platzverweis: S04 (3) Geis am 25.10.15 - Borussia (1): Brouwers am 25.9.10

Aktuelle S04-Schützen gegen Gladbach: Sam (3), Choupo-Moting (2), Naldo (2), Riether (2), Geis, Goretzka, Huntelaar

Borussias Schützen gegen Schalke: Raffael (3), Hahn (2), Christensen, Drmic, Herrmann, Korb, Stindl