Upamecano entwickelt sich "richtig gut"

Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Verpflichtung ist der erst 17-jährige Dayot Upamecano fixer Bestandteil von Fußballmeister Salzburg. Der gelernte Innenverteidiger löst auch die Rolle im defensiven Mittelfeld mit Bravour und scheint seinem Ruf als Toptalent gerecht zu werden. "Diese Entwicklung ist sehr schnell vonstattengegangen", freute sich Christoph Freund, sportlicher Leiter der "Bullen".

Upamecano profitiert nicht zuletzt vom Blitztransfer des Brasilianers Bernardo Ende August zu Leipzig. Seitdem nahm der Franzose mehrmals dessen Part im defensiven Mittelfeld ein und war in dieser Rolle zuletzt beim 0:0 in Altach Salzburgs bester Mann. Upamecano verzeichnete viele Ballaktionen und gewonnene Zweikämpfe und suchte mehrmals den Weg zum gegnerischen Tor. In der 54. Minute "klopfte" er bei einer seiner drei Chancen sogar an der Stange an. "Er ist ein absolutes Toptalent, ein außergewöhnlicher Spieler", stellte Freund fest. "Mit erst 17 Jahren auf einer neuen Position für ihn - er findet immer besser hinein."

Angesichts der Bemühungen, die man unternahm, um den 1,85 m großen U17-Europameister 2015 im Sommer des Vorjahres nach Salzburg zu lotsen, dürfte die Freude noch größer sein. Kolportierte 2,2 Millionen Euro soll sich Salzburg den Transfer vom Nachwuchs des französischen Zweitligisten Valenciennes kosten haben lassen und dabei Clubs wie Bayern München und Manchester United das Nachsehen gegeben haben. "Uns war das (seine Klasse, Anm.) schon vor einem Jahr bewusst", sagte Freund. "Aber da war er erst 16."

2015/16 war Upamecano vor allem für Liefering im Einsatz und hatte im Frühjahr seine ersten beiden Bundesligaauftritte. Auch einige Patzer waren dabei. Zuletzt jener als Innenverteidiger beim Heim-1:1 gegen den WAC Ende Juli. "Er hat am Anfang noch mehr Fehler gemacht, auch jetzt sind noch welche dabei", meinte Freund, der diese freilich auch verzeihen will. Schließlich ist Upamecano der aktuell jüngste Startelf-Spieler im heimischen Oberhaus. In der EL-Gruppenphase wird er diesbezüglich nur von seinem drei Monate jüngeren Landsmann und Defensivkollegen Malang Sarr übertroffen, der just für Salzburgs Gruppengegner OGC Nizza kickt.

"Er entwickelt sich richtig gut", sagte Freund, "einen Spieler dieser Qualität haben wir noch nicht oft dabeigehabt." Auch welcher Position Upamecano dereinst reüssieren wird, traut sich Freund nicht zu prophezeien. "Er hat sehr gute technische Fähigkeiten und einen Drang nach vorne. Sollte er in Zukunft Innenverteidiger spielen, ist das für seine Entwicklung nur von Vorteil, wenn er jetzt im defensiven Mittelfeld spielt", erklärte Freund. In einem Punkt war er sich aber sicher: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er seine ersten Tore erzielt."

