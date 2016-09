Lilien: Sulu-Rückkehr eröffnet Chancen

Aytaç Sulu ist noch ohne Ligaspiel in dieser Saison

Aufatmen bei den Lilien! Darmstadt 98 setzt seine Hoffnungen vor dem Punktspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr) größtenteils in die Rückkehr von Kapitän und Abwehrchef Aytaç Sulu.

"Er ist nach der Pause zwar noch nicht bei 100 Prozent. Aber Aytaç ist erfahren, ausgebufft und hilft uns unheimlich mit seiner Art", sagte Trainer Norbert Meier am Donnerstag.

Sulu hat wegen einer Wadenverletzung bislang noch kein Ligaspiel in dieser Saison bestritten. Dass sich das Lazarett der Lilien zudem mehr und mehr lichtet, verschaffte Meier "in dieser Woche einen Luxus, durch den die Möglichkeiten größer geworden sind". Dadurch seien die "Möglichkeiten größer geworden" und auch der Spaß komme langsam wieder, so Meier.

Insgesamt haben die Lilien laut ihrem Coach allerdings noch damit zu tun, die 14 neuen Akteure in den Kader zu integrieren, dennoch wolle man natürlich Punkte holen, stellte der 58-Jährige klar.

Meier, der in den 80er-Jahren in 372 Partien für Bremen 113 Treffer erzielt hatte, misst dem Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber indes nur eine untergeordnete Bedeutung bei. "In mir steckt noch viel Werder", gab der 58-Jährige zu, "aber ich sage nicht, das wird das Spiel des Jahres für mich."