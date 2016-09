Medien: Rangnick Kandidat in England

Ralf Rangnick könnte englischer Nationaltrainer werden

Das wäre ein echter Hammer! Laut Bericht des "Telegraph" ist RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick Kandidat für den vakanten Trainerposten von Englands Nationalmannschaft.

Demnach habe Rangnick bereits im Sommer im Anschluss an die wenig erfolgreiche EM und den Rücktritt von Roy Hodgson im Wembley-Stadion mit Vertretern des englischen Verbands FA wegen eines Wechsels auf die Insel verhandelt. Obwohl der 58-Jährige dabei einen sehr guten Eindruck bei den FA-Führungskräften hinterlassen habe, sei ihm abgesagt worden. Der Verband wollte lieber wieder einen englischen Coach. Nach dem Rauswurf von Sam Allardyce wegen des Transfer-Skandals soll nun das Interesse an Rangnick neu aufgeflammt sein.

Obwohl auch Arsenal-Teammanager Arsène Wenger und die derzeitige Interimslösung Gareth Southgate Kandidaten für den Posten sind, soll der gebürtige Baden-Württemberger gute Chancen auf eine Einstellung haben. Er habe bereits ein genaues Konzept, wie er die zuletzt erfolglosen Three Lions wieder in die Spur bringen und die zahlreichen jungen englischen Talente in die A-Nationalmannschaft einbauen könne. Fließendes Englisch spricht Rangnick darüber hinaus.

Vor allem der Technische Direktor der FA, Dan Ashworth, hat offenbar einen Narren an dem deutschen Fußballlehrer gefressen. Er hatte bereits 2012 versucht, Rangnick zu West Bromwich Albion zu lotsen und verfolgt die Arbeit des früheren Schalke-Trainers seitdem aufmerksam.

Rangnick gilt als akribischer Arbeiter und war bis zum Sommer in Personalunion zusätzlich auch Coach der Leipziger. Der "Professor" war in der Vergangenheit schon für die Managerposten in Everton und Sunderland im Gespräch gewesen. Zudem soll der belgische Verband vor der Verpflichtung vom neuen Trainer Roberto Martínez an den 58-Jährigen herangetreten sein.