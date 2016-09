Weinzierl: Favorit? "Das ist unerheblich"

Markus Weinzierl hat es auf Schalke aktuell nicht leicht

Trainer Markus Weinzierl vom kriselnden Bundesligisten Schalke 04 lehnt vor der Europa-League-Partie gegen Red Bull Salzburg die Diskussion um eine Favoritenrolle seines Teams ab.

"Das ist unerheblich. Wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen und dementsprechend angehen. Aber Schalke ist häufiger Favorit", antwortete Weinzierl im "Sport1"-Interview auf entsprechende Nachfrage. Er glaube, dass Salzburg auf Schalke gewinnen wolle. "Aber alle Spiele sind eng, gerade international werden sie durch Kleinigkeiten entschieden", so der Coach.

Das Duell mit dem österreichischen Serienmeister will Weinzierl losgelöst vom Ligabetrieb sehen. Dort steht Schalke nach fünf Spielen ohne Punkt am Tabellenende. "Es ist ein eigener Wettbewerb. Natürlich sind wir in der Bundesliga in keiner guten Situation, das wissen wir. Aber gerade deshalb wollen wir das internationale Spiel nutzen, um zu gewinnen, uns Selbstvertrauen zu holen und uns damit gut auf die nächsten Spiele in der Liga vorzubereiten", sagte der 41-Jährige.

Der aus seiner Zeit als Augsburg-Coach mit dem Abstiegskampf vertraute Fußballlehrer meint die Marschroute zu kennen, welche die Königsblauen wieder in die Erfolgsspur führen kann: "Ruhig zu bleiben, konzentriert zu bleiben, aufs Wesentliche zu schauen: das kommende Spiel und im Training zielgerichtet zu arbeiten." Das habe seine Mannschaft zuletzt getan.

Die letzte Niederlage in Hoffenheim sei intern analysiert und in Gesprächen mit den Spielern aufgearbeitet worden. "Wir sind nun positiv gestimmt, es in dem internationalen Spiel besser zu machen", ergänzte Weinzierl.