Gladbach-Schock! Raffael fällt vorerst aus

Raffael fällt vorerst aus

Kehrtwende im Fall Raffael: Der Brasilianer von Borussia Mönnchengladbach hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (1:2) doch schwerer verletzt, als zunächst angenommen.

Wie die Gladbacher am späten Donnerstagabend mitteilten, hat der 31-Jährige sich im Duell mit dem spanischen Meister einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Klub nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Raffel seinem Team mehrere Wochen fehlen wird. Auch bei der wichtigen Partie gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 am Sonntag (17:30 Uhr) steht er der Fohlenelf nicht zur Verfügung.

Unmittelbar nach der Partie gegen Barcelona hatte Trainer André Schubert noch vorsichtig Entwarnung gegeben und gemutmaßt, die Verletzung seines Schützlings sei "nicht wahnsinnig dramatisch". Raffael musste nach einer starken Leistung in der 48. Minute ausgewechselt werden.

Er hatte aufgrund von Adduktorenproblemen die Bundesligaspiele in Leipzig (1:1) und gegen Ingolstadt (2:0) verpasst und war in der Königsklasse in die Mannschaft zurückgekehrt.

Gegen Barça überzeugte der Brasilianer vor allem im ersten Durchgang mit schnellem Konterspiel. Das 1:0 für die Borussia leitete er im Zusammenspiel mit Mahmoud Dahoud glänzend ein. Ohnehin gehörte der Offensivmann in den letzten Wochen zu den stärksten Akteuren bei Gladbach.