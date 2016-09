Schub für die Liga? S04 schlägt Salzburg

Leon Goretzka (2.v.l.) erzielte das wichtige 1:0 für Schalke

Dank Weltmeister Benedikt Höwedes bleiben die Bundesliga-Fehlstarter von Schalke 04 im Europapokal auf Erfolgskurs und haben einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Nach dem Horrorauftakt mit fünf Niederlagen und Platz 18 in der Liga führte der Kapitän die Königsblauen zu einem 3:1 (1:0) im zweiten Vorrundenspiel in der Europa League gegen den österreichischen Meister RB Salzburg.

Höwedes zeichnete zunächst mit einer abgefälschten Flanke für das erlösende zweite Tor verantwortlich (47.). Dann beförderte er den Ball zum entscheidenden 3:0 ins Netz, nachdem seine Teamkollegen Naldo und Breel Embolo mit Kopfbällen die Latte getroffen hatten (58.). Allerdings zeigten die Fernsehbilder, dass der Ball bereits zuvor die Torlinie überquert hatte.

Mit sechs Punkten in Gruppe I sind die Gelsenkirchener auf dem besten Weg, zum siebten Mal in Folge die K.o.-Runde in einem europäischen Wettbewerb zu erreichen. In der Bundesliga nimmt die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl dagegen am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach einen neuen Anlauf, die ersten Zähler einzufahren.

In einer zähen ersten Halbzeit hatte U21-Nationalspieler Leon Goretzka die Schalker in Führung gebracht (15.). Doch die Verunsicherung nach dem schlechtesten Bundesligastart der Vereinsgeschichte schwand erst nach der Pause, als Duje Ćaleta-Car die Hereingabe von Höwedes unhaltbar für seinen Torhüter Alexander Walke ins eigene Tor lenkte. Danach überzeugten die Königsblauen, die in der Bundesliga bislang erst zweimal getroffen haben, endlich auch in der Offensive. Der Treffer von Jonatan Soriano (72.) offenbarte aber erneute Schwächen in der Defensive.

Weinzierl wirft erneut die Rotationsmaschine an

Weinzierl, auch im achten Pflichtspiel der Saison noch immer auf der Suche nach einer Stammformation, hatte erneut kräftig durchrotiert: Fünf Verlierer von Hoffenheim (1:2) mussten raus, darunter auch Abdul Rahman Baba, der beim 1:0 zum Europacup-Auftakt beim OGC Nizza das Siegtor erzielt hatte. Fünf Neue kamen rein, unter anderem der Abwehrroutinier Naldo, Höwedes rückte wieder auf die rechte Außenbahn.

Baba-Ersatz Sead Kolašinac führte sich gleich gut ein: Seine scharfe Hereingabe von links verwertete Goretzka zur Schalker Führung - im zweiten Versuch per Kopf, nachdem Walke dessen Schuss abgewehrt hatte. Die Gastgeber bestimmten daraufhin weitgehend das Geschehen, Tempo und Ideen fehlten allerdings.

Österreichs Abonnementmeister kombinierte zwar ganz ansehnlich, kam aber kaum gefährlich in die Nähe des Strafraums. Aber auch bei den Gelsenkirchenern fehlte der letzte präzise Pass, so dass Torszenen selten blieben.

Erst Höwedes entschied das Spiel, obwohl er eigentlich kein einziges Tor erzielte: Seine Flanke lenkte Ćaleta-Car mit dem Bauch ins eigene Tor. Und vor dem 3:0 hatte ja eigentlich bereits Naldo den Ball über die Torlinie befördert.