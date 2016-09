Stimmen: "Punkte leider nur für die EL"

Markus Weinzierl fuhr mit Schalke einen wichtigen Sieg ein

Nach dem weitgehend souveränen Sieg gegen RB Salzburg fiel auf Schalke allen ein Stein vom Herzen. Auch in Mainz war man nach dem historischen Erfolg in Gabala hochzufrieden. Die Stimmen zur Europa League.

Schalke 04 - RB Salzburg

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Es war ein hochverdienter Sieg. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, der Führungstreffer hat uns gut getan. Beim zweiten Tor haben wir Glück gehabt, nach dem dritten haben wir es versäumt, noch das vierte draufzulegen. Nach dem Gegentreffer haben wir kurz gewackelt, es aber über die Bühne gebracht. Es war eine sehr junge Mannschaft, gerade in der Offensive: keiner über 21. Da musst du erstmal in so einer Drucksituation so eine Leistung abliefern. Leider gibt es die Punkte nur für die Europa-League-Tabelle."

Christian Heidel (Sportvorstand Schalke 04): "Ich bin sehr zufrieden. Die Überschrift sollte lauten, dass wir die Partie gewonnen haben. Das ist uns gelungen und war extrem wichtig. Dass noch nicht alles hundertprozentig funktioniert, ist nach so einer Negativserie klar. Aber wir hatten diesmal das Spielglück, das wir zuvor nicht gehabt haben. Insgesamt haben es die Jungs gut gemacht. Ich denke, dass der Sieg verdient war."

Naldo (Schalke 04): "Der Sieg gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Wir waren alle zu 100 Prozent da und haben verdient gewonnen. Es war nicht einfach, mit der aktuellen Situation umzugehen. Wir haben trotz des Drucks sehr konzentriert agiert und stehen als Mannschaft zusammen. Unsere volle Konzentration gilt nun Mönchengladbach."

Sead Kolašinac (Schalke 04): "Wir wussten, dass wir eine Reaktion zeigen müssen. Das ist uns über weite Strecken der Partie auch gelungen. Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder von Beginn an ran durfte und habe versucht, der Mannschaft so gut es ging zu helfen. Alle Spieler, die auf dem Platz waren, haben alles gegeben. Das hat man gesehen. Auf dieser Leistung müssen wir aufbauen."

Alessandro Schöpf (Schalke 04): "Das Erfolgserlebnis tut uns allen gut. Wir haben meiner Meinung nach verdient gewonnen. Bis zum Gegentreffer haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt und hätten sogar deutlich höher führen können. Nach dem 3:1 haben wir es ein wenig schleifen lassen. Alles in allem waren wir dennoch die bessere Mannschaft."

Gabala FK - FSV Mainz 05

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Das war heute das erwartet schwere und komplizierte Spiel. Gabala war bei Kontern sehr gefährlich und wir mussten das Spiel durch Ballbesitzfußball entscheiden. Durch die Wechsel wollte ich das Spiel beschleunigen. Ich denke, das war heute auch die Entscheidung mit den Einwechslungen von Jhon Cordobo und Levin Öztunali – beide haben getroffen. Wenn wir immer drei Tore schießen, sind wir auf einem guten Weg, wollen aber noch mehr Ruhe und Stabilität in unser Spiel bringen. Wir sind sehr glücklich über diesen ersten Europa-League-Sieg. Er ist für die Fans und den Verein extrem wichtig. "

Levin Öztunali (FSV Mainz 05): "Man kann es auch weniger spannend machen aus unserer Sicht. Trotzdem: Es ist super, dass wir den Rückstand noch drehen konnten. Wir fahren mit drei Punkten nach Hause und freuen uns, als Mannschaft den Sieg geschafft zu haben. Mal sehen, ob wir auf dem Rückflug die Augen zubekommen. Es ist gut, dass wir aus zwei Spielen vier Punkte geholt haben."

Stefan Bell (FSV Mainz 05): "Es ist ein gutes Gefühl, die drei Punkte geholt zu haben zu haben, die wir schon am ersten Spieltag verdient gehabt hätten. Heute haben wir auch wieder ein gutes Spiel gemacht und waren sehr dominant. Trotzdem bekommen wir aus dem Nichts zwei Gegentore. Es war aber ein verdienter Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit gebraucht, um uns zu finden und einen tief stehenden Gegner richtig zu bespielen. Da haben wir zu schnell die Geduld verloren. Wir sind dann super aus der Pause gekommen. Wir haben jetzt das Flugzeug für uns alleine. Ich freue mich drauf und die Fans können jetzt feiern."