Allofs: Gomez "voll bundesligatauglich"

Mario Gomez präsentierte sich zuletzt nicht in bestechender Form

Für Klaus Allofs, den Geschäftsführer von VfL Wolfsburg, ist Nationalstürmer Mario Gomez über jeden Zweifel erhaben. In der laufenden Bundesliga-Saison hat der Angreifer noch kein Tor erzielen können.

Er sei "voll bundesligatauglich", sagte der 59-Jährige. "Daran habe ich keinerlei Zweifel", so Allofs im Interview mit der "Welt". Gomez war als Torschützenkönig der Türkei in die Bundesliga zurückgekommen, hat aber noch keinen Treffer erzielt.

Die Torflaute des Stürmers führt Allofs darauf zurück, dass sich Gomez sich bei der Europameisterschaft verletzt habe und spät ins Training eingestiegen sei. "Dass er mehr Tore schießen muss, weiß er selbst, aber er ist noch nicht bei 100 Prozent seiner körperlichen Fitness. Wir wissen doch, wie das bei Stürmern ist: Kommt erst mal ein Erfolgserlebnis, kann das ganz schnell gehen, dann läuft es ganz anders", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Gomez erarbeite sich seine Chancen. "Noch nutzt er sie nicht. Aber er arbeitet hart, und wenn die Mannschaft ihm hilft, wird er automatisch seine Tore machen und dazu beitragen, dass wir wieder in die Spur kommen und unsere Ziele erreichen", sagte Allofs. Mit fünf Punkten ist der VfL momentan Tabellen-13. der Bundesliga.

"Vielleicht sogar Champions League"

Dass man damit immerhin noch vor anderen vermeintlichen Großklubs wie dem HSV und Schalke 04, steht, freut den Manager ein wenig. "Wir freuen uns, dass wir etwas besser aus den Startlöchern gekommen sind als die genannten Klubs." Allerdings schaue man nur auf sich und orientiere sich an den eigenen "Ansprüchen und Möglichkeiten".

Bei der jüngsten Niederlage gegen das kriselnde Werder Bremen, lag man dabei weit hinter diesen "Ansprüchen" zurück. "Gegen eine Mannschaft, die wir – bei allem Respekt – schlagen müssen, vor allem in der derzeitigen Situation. Da so weit hinter unseren Qualitäten zurückzubleiben, das tat schon weh, das ärgert mich", so Allofs.

Für den Rest der Saison hat der 59-Jährige allerdings noch viel vor und schreibt selbst das internationale Geschäft nicht ab. "Realistisch ist unser Ziel, wieder zurück in den internationalen Wettbewerb zu kommen, bei sehr guter Entwicklung vielleicht sogar in die Champions League", gibt sich Allofs optimistisch.