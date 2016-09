Klopp zurück? "Zum Leben auf jeden Fall"

Jürgen Klopp fühlt sich in Liverpool pudelwohl

Es wird gerne spekuliert, nun hat sich Jürgen Klopp selbst zu einem baldigen Engagement in Deutschland geäußert. Außerdem wolle er nicht unbedingt bis ins Rentenalter auf der Bank sitzen. "Der Tag wird kommen, an dem ich sage: Danke schön, hat Spaß gemacht", so der Fußballlehrer im Interview mit dem "RND".

"Dass ich mit 60 noch auf der Trainerbank sitze, ist sehr, sehr unwahrscheinlich", sagte Klopp weiter. Der 49-Jährige, momentan beim FC Liverpool unter Vertrag, kann sich aber eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. "Zum Leben auf jeden Fall." Ob dann auch als Trainer wisse er noch nicht, so der ehemalige Coach von Borussia Dortmund Mainz 05.

Zurzeit fühle sich der Trainer in England allerdings sehr wohl. Nach einer turbulenten letzten Saison, in der er die Reds erst im Europa-League-Finale gegen Sevilla an einem Titel scheiterten, wird Klopp in Liverpool gefeiert. "Ich wusste: Wenn Liverpool kommt, wird es schwer abzusagen. Ich mochte den Verein schon immer. Es ist so ziemlich genau das, was ich mir unter Fußball vorstelle: extrem emotional", so der Ex-Borusse. Nun wolle er den Verein weiterentwickeln. Schließlich ginge es darum, "Titel zu gewinnen".

Schlechter Verlierer

Mit dem BVB war Klopp 2011 und 2012 Deutscher Meister geworden. Über die Titelverteidigung wundert sich Klopp noch immer. "Du kannst in Deutschland immer mal wieder Meister werden. Dann machst du Bayern wach und dann schlagen die so zurück, dass du im nächsten Jahr gar nicht mehr weißt, dass du ein Jahr vorher Meister geworden bist. Dass wir im zweiten Jahr noch mal Meister geworden sind, war die eigentliche Sensation", sagte Klopp.

Dass sein Erfolg als Trainer auch mit seiner Emotionalität zu tun hat, gibt Klopp gerne zu: "

Ich habe kein Problem damit, beim Skat zu verlieren oder beim Tennis. Ich habe aber große Probleme, ein Fußballspiel zu verlieren. Keine Ahnung, warum das so ist", so der gebürtige Stuttgarter.