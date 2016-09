Watzke lobt "große Leistung" des BVB

Hans-Joachim Watzke ist mit der Entwicklung seines Vereins zufrieden

Hans-Joachim Watzke und der BVB haben in der Sommerpause einen der wohl größten personellen Umbrüche in der jüngeren Vereinsgeschichte vorgenommen. Der Klubboss hat nun lobende Worte für die Umsetzung ausgesprochen. Der BVB habe nun "eine extrem lernfähige und willensstarke Truppe", so der 57-Jährige im "Bild"-Interview. "Und natürlich auch einen tollen Trainer und Manager", schiebt Watzke hinterher.

Die Gründe für den schnellen Erfolg liegen für den 57-Jährigen auf der Hand: "Thomas Tuchel hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, eine neue Mannschaft zu formen. Das ist eine große Leistung! Und Michael Zorc hat bei den Transfers abermals ein goldenes Händchen bewiesen."

Vor allem Watzke von den "Tempo-Maschinen" Ousmane Dembélé und Emre Mor ist er begeistert: "Das ist schon unglaublich, mit welchem Speed inzwischen gespielt wird". Angetan hat es ihm auch der Senkrechtstarter beim BVB, Raphaël Guerreiro, der bekanntlich nicht nur auf eine Position festgelegt ist. "Wir wussten, dass er auf verschiedenen Positionen einzusetzen ist. Die Vielseitigkeit ist eine seiner großen Stärken. Und über seine fußballerische Qualität brauchen wir nicht zu reden", so Watzke zufrieden.

Die gute Entwicklung der Mannschaft sah er dabei beim Champions-League-Spiel zuhause gegen Titelverteidiger Real Madrid am vergangenen Dienstag. "Ich habe mich sehr über die Art und Weise, wie wir gespielt haben, gefreut. Mutig nach vorne, mit mehr Ballbesitz als Real. Ich glaube, dass dieses Spiel die Leute in ganz Europa begeistert hat und das 2:2 am Ende auch ein hochverdientes Ergebnis war."