WE-Highlights: Er trifft und trifft und...

Totti macht gegen Inter Mailand sein 605. Ligaspiel für die Roma

An diesem sportlichen Wochenende können wir uns voll und ganz auf den Sonntag freuen: Sowohl in England als auch in Italien finden absolute Knaller-Spiele statt. Außerdem dürfen wir Zeuge des 605. Ligaspiels des ewigen Totti für seine Roma werden.

Sonntag

Den sportlichen Sonntag eröffnen Valencia und Atlético um 12:00 Uhr im Estadio Mestalla. Dabei könnten die Voraussetzungen im Vorfeld dieser Partie kaum unterschiedlicher sein: Während die Hafenstädter aus Valencia enorme Startschwierigkeiten hatten und vor zwei Wochen noch im Tabellenkeller versanken, zauberten die Colchoneros einen Anfang nach Maß auf den Rasen und grüßen von Platz drei der Tabelle. Immerhin, die Blanquinegros konnten in den vergangenen zwei Spielen ihre ersten beiden Punkte einfahren und haben sich erst einmal aus den Untiefen des Tableaus auf Platz 15 befreien können. Gegen Atlétis Betonabwehr müssen die Valencianer jedenfalls sämtliche Geschütze auffahren, denn sonst heißt es schnell wieder: Ahoi rote Laterne.

Leinen los im Mestalla: Valencia – Atlético

Für den ehemaligen Spurs-Kicker Jermaine Jenas ist der Sieger der Partie um 15:15 Uhr zwischen Tottenham und City klar: "Nach allem was ich bisher gesehen habe, wird Tottenham an der White Hart Lane gewinnen", so der 33-Jährige in einer Kolumne des "BBC". Die Londoner seien stark in der Defensive und nach drei Jahren unter Coach Mauricio Pochettino besser eingespielt als die Guardiola-Truppe. Der Brite hat in Bezug auf die Form der Spurs nicht ganz Unrecht: Erst drei Mal musste Lilywhite-Keeper Hugo Lloris hinter sich greifen. Deshalb logiert man hinter den Citizens auf Rang zwei. Allerdings dominieren die Skyblues in der Premier League derzeit nach Belieben. Volle Punktausbeute nach sechs Spieltagen, 18 Mal getroffen: Guardiola ist es in Rekordzeit gelungen, City in die Spur zu bringen und seinen Stil zu implementieren. Für Jenas ist dieser Umstand ein regelrechter "Schock".

Eingespieltheit gegen Dominanz? Tottenham – Man City

Ein Erfolgsgarant für einen weiteren Klub aus der englischen Hauptstadt, dem FC Arsenal, ist Theo Walcott. Zum ersten Mal seit 2013 hat der Flügelflitzer wieder in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen – unter dem Strich bedeutet das Platz drei für die Londoner. Vielversprechende Bedingungen für die Partie um 17:30 Uhr im Turf Moor zu Burnley? Viele Tore sind in den vergangenen Aufeinandertreffen allerdings nie gefallen: 1:0 und 2:1 lauteten die letzten Ergebnisse aus Sicht der Kanoniere. Dem FC Burnley wird dies sicherlich gefallen, denn bereits ein Unentschieden würde den Clarets weiterhelfen: mit sieben Punkten und Platz 13 steht man nämlich noch gefährlich nahe an der Klippe zum Tabellenuntergeschoss.

Beendet Walcott die Torarmut gegen Burnley? Burnley – Arsenal

In Italien feiert man hingegen einen ganz anderen: Der ewige Totti ist unlängst 40 Jahre jung geworden, scheint wie guter Wein mit den Jahren jedoch nur noch besser zu werden und befindet sich nach anfänglichen Querelen mit Lupi-Trainer Luciano Spalletti in bester Form. Zuletzt hieß es wieder: Er trifft und trifft und trifft. Die Schallmauer von 250 Treffern in der Serie A hat der Kaüitän bereits durchbrochen. Ein Grund dafür, dass die Roma momentan auf einem starken Platz vier ruht. Um 20:45 Uhr kommt es nun im Olympiastadion zum Spitzenmatch gegen Inter. Endlich ist diese Begegnung wieder ein Aufeinandertreffen zweier Giganten, möchte man rufen. Die Nerazzurri stehen nach holprigen Jahren wieder oben in der Tabelle - vor den Hauptstädtern. Spannung ist also garantiert.

Drei-Punkte-Präsent für den Capitano? AS Rom – Inter

"Wir gewinnen, weil wir immer an den Sieg glauben", sagte Celta-Coach Toto Berizzo im Nachgang an den Euro-League-Sieg gegen Panathinaikos am Donnerstag. Ob er diese Aussage auch im Vorfeld auf die anstehende Partie um 20:45 Uhr gegen Barça so tätigen würde, sei dahingestellt. Die Elf von Luis Enrique wird für die Galizier ein ganz hartes Brot, denn der Trainer der Katalanen wurde unlängst von sämtlichen spanischen Medien für die Weiterentwicklung von Barcelonas Spielstil gefeiert – eine Rarität. Nicht umsonst sitzt die Azulgrana auf Rang zwei mit nur einem Punkt Rückstand dem Erzfeind Real im Nacken. Nach dieser Partie kann die Hinrunde für die Celtiñas endlich richtig beginnen, denn dann hat man bereits gegen die Top Drei gespielt und kann sich auf die direkte Konkurrenz konzentrieren. Das ist auch nötig - im Moment befindet man sich nämlich auf Rang zwölf wieder, nur zwei Pünktchen vom Tabellen-Nirvana entfernt.

Reicht der Glaube an den Sieg gegen den gefeierten Enrique? Celta – Barcelona

Kevin Goy Ramos