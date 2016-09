Kehrt Klinsi in die Premier League zurück?

ist Jürgen Klinsmanns Blick gen England gerichtet?

Die Gerüchte ranken sich zurzeit um den Coach der US-amerikanischen Nationalmannschaft immer wieder. Nachdem er dementierte, die Three Lions zu übernehmen, steht der 52-Jährige nun in der Premier League auf dem Zettel.

Berichten des "Daily Star" zufolge steht Jürgen Klinsmann auf einer "Short List" von Premier-League-Klub Swansea, sofern sie ihren aktuellen Trainer, Francesco Guidolin feuern sollten.

Neben dem Deutschen stünden wohl auch die walisische United-Legende Ryan Giggs sowie Klinsmanns Vorgänger der US-Boys, Bob Bradley, im Raum. Bradley, derzeit in Le Havre als Trainer aktiv, habe sich bereits mit Swansea-Boss Huw Jenkins getroffen, so das Blatt weiter.

Entlassungen in Italien? "Auch schon mal vor der Saison"

Dass Francesco Guidolin bei den Walisern bald seinen Posten verlieren könnte, sei dabei selbst bewusst. "Ja, ich fürchte, dass ich gefeuert werden könnte, wenn wir verlieren", so der 60-Jährige. "Aber ich bin nicht überrascht, denn ich weiß, dass so etwas passieren kann", so der Italiener. "Wenn man in Italien gearbeitet hat, kennt man das. Denn dort werden Trainer auch schon mal vor der Saison entlassen", weißt der erfahrene Coach zu berichten.

Am Freitag müssen die Schwäne zu Hause gegen den FC Liverpool ran. Gut möglich, dass der Trainerposten schnell wieder frei wird.