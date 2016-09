Kovač erwartet in Freiburg "Kampf-Spiel"

Niko Kovač stellt sich auf ein schwieriges Spiel ein

Trainer Niko Kovač von Eintracht Frankfurt stellt sich mit seiner Mannschaft auf ein intensives und umkämpftes Punktspiel am Samstag (15:30 Uhr) beim SC Freiburg ein. "Sie haben gezeigt, dass sie sehr heimstark und vielleicht das laufstärkste Team der Liga sind", sagte der 44-Jährige am Freitag: "Wir müssen den Kampf aufnehmen und von der ersten Minute an da sein."

Um etwas Zählbares aus dem Breisgau mitzunehmen, müsse vor allem die Defensive wieder stabiler werden. "Wir haben bei den beiden letzten Gegentoren gegen Hertha (3:3, d. Red.) die Aggressivität vermissen lassen. Das sollte anders sein", sagte Kovač.

Dabei kann der Eintracht-Coach nun doch auf die Dienste von Innenverteidiger David Abraham zurückgreifen. Der 30-Jährige war gegen die Berliner am vergangenen Samstag angeschlagen ausgewechselt worden. "Er ist zu einhundert Prozent fit und einsatzbereit", berichtete der Eintracht-Trainer. Er kann somit personell aus dem Vollen schöpfen. "Es sind alle Mann an Bord", verkündete Kovač.

Mit zwei Worten: "Frankfurt rennt"

Der Kampf steht auch für SC-Trainer Christian Streich im Vordergrund der Bundesliga-Partie. "Es kommt morgen auf Kleinigkeiten an. Wir hoffen, dass wir einen guten Start haben und gegen Frankfurt kämpfen", so der 51-Jährige. Dabei unterstreichte er, was die Eintracht derzeit ausmacht: Man kann es mit zwei Worten beschreiben - Frankfurt rennt".

Mit der Leistung seiner noch sehr jungen Mannschaft sei Streich bisher zufrieden. "Wir haben eine extrem junge Mannschaft mit wenig Bundesligaerfahrung, aber die Jungs machen es bis jetzt super". Wichtig sei auch, dass das Publikum diesem Team Zeit gebe, damit "die Jungs die richtigen Entscheidungen treffen."