Bayer-Duo gegen Dortmund auf der Kippe

Lars Bender muss gegen den BVB wohl zuschauen

Bayer Leverkusen droht für das Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) weiter der Ausfall von Lars Bender und Ömer Toprak.

Mittelfeldspieler Bender hatte im Champions-League-Spiel beim AS Monaco (1:1) am Dienstag eine Schienbeinverletzung erlitten, Innenverteidiger Toprak musste wegen einer Knieprellung behandelt werden. "Ob es bei ihnen reicht, kann ich noch nicht sagen", sagte Trainer Roger Schmidt am Freitag.

"Zu Lars #Bender und Ömer #Toprak kann ich noch keine Entwarnung geben. Es ist noch nicht klar, ob sie morgen dabei sind." #Schmidt #B04BVB pic.twitter.com/4hbCY548cn — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 30. September 2016

Von seiner Mannschaft erwartet Schmidt eine kontinuierliche Steigerung. "Die Mannschaft will wieder heranrücken an die oberen Plätze. Dafür brauchen wir Siege. Ich bin zuversichtlich", betonte er. Einige Spiele seien für Bayer "unglücklich gelaufen". Allerdings sei der BVB "schon stabil, er wirkt nicht wie eine Mannschaft, die sich noch finden muss".

Zudem habe sich Dortmund "sehr gut verstärkt" und sei nur zu knacken, wenn Bayer in der Defensive die maximale Konzentration an den Tag lege. Mit den "Fans im Rücken" sei es aber dennoch möglich, "als Sieger vom Platz zu gehen", so Schmidt weiter.