Kaiserslautern macht Youngster zum Profi

Robin Koch bleibt längerfristig beim 1. FC Kaiserslautern

Der kriselnde Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Youngster Robin Koch mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2019 ausgestattet. Das gaben die Lauterer am Freitag bekannt.

Hier gibt's nochmal die Meldung zum Profivertrag von Robin Koch! Wir freuen uns auf Deine Einsätze für den #FCK! https://t.co/MclYQL8NAY pic.twitter.com/ZWg5UVWktI — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 30. September 2016

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger stand in dieser Saison bereits dreimal in der Profimannschaft von Trainer Tayfun Korkut, die nach sieben Spieltagen den vorletzten Tabellenplatz belegt. Der Abwehrspieler wechselte erst im Sommer 2015 von Eintracht Trier auf den Betzenberg und lief seitdem in 27 Regionalligaspielen auf.

FCK-Sportdirektor Uwe Stöver freute sich über den Schritt: "Robin hat sich über unsere U23 im vergangenen Jahr und in den ersten drei Monaten im Lizenzkader in sehr kurzer Zeit toll entwickelt. Er wird auch noch weitere Entwicklungsschritte gehen, davon sind wir fest überzeugt".

Für den Spieler selbst geht "ein Traum in Erfüllung". Der FCK sei für ihn "etwas ganz Besonders", so der Youngstar. "Jetzt werde ich weiter hart an meiner Entwicklung arbeiten", prophezeit er weiter.