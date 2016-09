Nach CL-Pleite: Ancelotti will rotieren

Carlo Ancelotti kündigt nach der Niederlage in Madrid Veränderungen an

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti hat nach der Niederlage gegen Atlético Madrid in der Königsklasse den Blick auf das Spiel gegen den 1. FC Köln gelegt und Veränderungen angekündigt. Arjen Robben wird am Samstag (15:30 Uhr) dabei wohl von Beginn an auflaufen.

"Seine Verfassung wird immer besser. Ich denke, er könnte morgen von Beginn an spielen", so der Italiener auf der Pressekonferenz der Münchener. Darüber hinaus seien der "etwas müde" Franck Ribéry, der nicht beim Abschlusstraining mitwirkte, sowie Thiago wieder einsatzbereit. Für den 32 Jahre alten Niederländer ist es der erste Pflichtspieleinsatz in der Startelf des Rekordmeisters seit sieben Monaten. Zuletzt hatte Robben beim 0:0 in Dortmund am 5. März von Beginn an gespielt. Gegen Hertha BSC und Atlético wechselte ihn Ancelotti jeweils ein.

Potenzielle Kandidaten für die Startelf wären neben Robben noch Joshua Kimmich, Mats Hummels oder Renato Sanches.

Die im Raum stehende Verlängerung von Arjen Robbens Vertrag beim Rekordmeister, gab sich Ancelotti zuversichtlich: "Robben ist ein wichtiger Spieler. Wenn er bleiben will, glaube ich, wird es keine Probleme geben. Wir werden in der Zukunft Gespräche führen", so der 57-Jährige.

Mit der Niederlage der Bayern in Spanien konnte der Trainer nicht zufrieden sein. Die Gründe lagen für den Italiener dabei auf der Hand: "Wir waren nicht gut aufgestellt. Wir hatten Schwierigkeiten in der Verteidigung, haben viele Bälle verloren und daraus passierte auch das Tor." Ein Grund sei auch gewesen, dass sich die Mannschaft daran gewöhnen müsse, "alle drei Tage" zu spielen.

Bier zur Belohnung

Nun geht es am Samstag gegen die starken Kölner. "Köln ist immer noch ungeschlagen und hat eine gute Organisation. Sie haben schnelle Spieler. Modeste kenne ich noch aus meiner Zeit aus Frankreich", so Ancelotti weiter. Dies sei auch der Grund für die Rotation in der Startelf.

Für die Startelf ist es für Douglas Costa nach seiner Verletzung wohl noch ein kleiner Weg. "Costa hat muskuläre Probleme. Er fängt wieder mit dem Training an und hoffen auf einen Einsatz nach der Länderspielpause", gibt der Trainer in Aussicht.

Sollten die Bayern in der Liga weiterhin die lupenreine Bilanz aufrecht erhalten, gönne sich der Trainer dann auch eine kurze Auszeit auf den Münchener Wies'n: "Wenn wir drei Punkte holen, dann versuche ich drei Bier zu trinken. Vielleicht auch ein viertes", scherzte Ancelotti, nachdem er bei seinem ersten Oktoberfest-Besuch zwei Maß geschafft hatte.