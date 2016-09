U21: Kuntz beruft geballte Prominenz

Stefan Kuntz (r.) und Mitchell Weiser (l.) wollen zur EM

Matthias Ginter, Jonathan Tah, Niklas Süle, Leon Goretzka oder Leroy Sané - U21-Coach Stefan Kuntz kann für die EM-Quali-Partien des DFB gegen Russland und Österreich auf eine Auswahl illustrer und bereits hochdekorierter Kicker zurückgreifen.

Mit Rio-Held Serge Gnabry, Bayer-Senkrechtstarter Benjamin Henrichs, dem Hertha-Duo Mitchell Weiser und Niklas Stark, Gladbachs Mahmoud Dahoud oder dem Schalker Mittelfeldstrategen Leon Goretzka stehen massig weitere Top-Spieler im Aufgebot. Einzig Kaiserslauterns Keeper Julian Pollersbeck kann noch nicht auf Erfahrungen im U21-Dress zurückblicken. Insgesamt berief Kuntz acht Silberne von aus dem Olympia-Team.

"Julian Pollersbeck kenne ich aus meiner Zeit in Kaiserslautern sehr gut, er hat insbesondere in den vergangenen Monaten große Schritte gemacht und sich eine Einladung zur U21-Nationalmannschaft verdient. Gegen Russland wollen wir die EM-Qualifikation perfekt machen. Wir stehen kurz vor unserem ersten Etappenziel, und das wollen wir mit aller Macht erreichen", so Kuntz zum neuen Mann und den kommenden Aufgaben.

Gegen die Russen am 07. Oktober und die Österreich am 11. Oktober reicht dem DFB-Team ein Sieg, um ganz sicher für die Endrunde qualifiziert zu sein.

Tor:

Marvin Schwäbe (Dresden), Jannik Huth (Mainz), Julian Pollersbeck (Kaiserslautern)

Abwehr:

Jeremy Toljan (Hoffenheim), Yannick Gerhardt (Wolfsburg), Niklas Süle (Hoffenheim), Jonathan Tah (Leverkusen), Benjamin Henrichs (Leverkusen), Matthias Ginter (Dortmund), Niklas Stark (Hertha), Mitchell Weiser (Hertha)

Mittelfeld:

Leon Goretzka (Schalke), Serge Gnabry (Bremen), Mahmoud Dahoud (Mönchengladbach), Davie Selke (Leipzig), Maximilian Arnold (Wolfsburg), Leroy Sané (Manchester City)

Sturm:

Nadiem Amiri (Hoffenheim), Janik Haberer (Freiburg), Levin Öztunali (Mainz), Maximilan Philipp (Freiburg), Grischa Prömel (KSC), Timo Werner (Leipzig)